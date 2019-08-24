Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская сообщила, что в рамках этого визита запланирована встреча Шойгу с президентом республики Игорем Додоном.

Ранее руководитель Молдавии завил, что сообщил, что собирается вместе с российским министром посетить мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась Ясско-Кишиневская операция, результатом которой стало освобождение Молдавии от фашистских оккупантов.

В субботу в Кишиневе также откроют отреставрированный памятник героям-освободителям столицы республики. Там же пройдет премьерный показ документального фильма, посвященного далеким фронтовым событиям, и снятого под эгидой главы Молдавии.

По словам Марковской, помимо участия в официальных мероприятиях, Шойгу собирается проверить, как российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил несут службу в зоне безопасности.