Шествие противников G7 проходит во французском Байонне

Масштабное шествие антиглобалистов происходит в субботу вечером на улицах французского города Байонна, который находится всего в нескольких километрах от Биаррица, принимающего саммит группы G7.

Лица многих участников закрыты шарфами и масками. По предварительным оценкам, в акции принимает участие несколько сотен человек, сообщает РИА Новости с места событий.

Толпа движется под грохот барабанов импровизированного оркестра, участники которого одеты в яркие розовые и желтые одежды. Действие происходит в городском районе, который ограничен с двух сторон реками. Полиция своевременно перекрыла мосты.

По свидетельствам очевидцев, обстановка постепенно накаляется.

Манифестанты выкрикивают лозунги, направленные против стражей порядка. Не исключены и насильственные действия, как это ранее происходило во время выступлений "желтых жилетов".

В пятницу во время уличных столкновений легкие ранения получили четверо полицейских, задержаны семнадцать зачинщиков беспорядков, информируют французские СМИ.