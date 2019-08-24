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24.08.2019 08:18
Рубрика: В мире

США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода "Мотор Сич"

Текст: Александр Саможнев
Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP

По данным источника The Wall Street Journal, сделка представляет риск для национальной безопасности США. В этой связи эксперты планируют провести встречу с украинскими партнерами. "Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая. Речь идет о нашем стратегическом соревновании с Пекином", - цитирует издание чиновника.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
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Китайская компания передала предложения о приобретении 50 процентов акций предприятия "Мотос Сич" седьмого июня. А 21 июня соответствующий украинский регулятор одобрил продажу акций, пишет сайт defense-aerospace.com.

Отмечается, что в настоящее время китайская сторона имеет 13 типов и более 1200 авиационных двигателей, построенных компанией "Мотор Сич". Приобретение украинского производителя, который построил двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, позволит Пекину сократить отставание в современных технологиях, а Киев, в свою очередь, обеспечит загрузку предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Напомним, в мае 2015 года Верховная Рада денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. После этого украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с российской стороной.

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