США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода "Мотор Сич"

По данным источника The Wall Street Journal, сделка представляет риск для национальной безопасности США. В этой связи эксперты планируют провести встречу с украинскими партнерами. "Мы собираемся провести разговор с украинцами по поводу амбиций Китая. Речь идет о нашем стратегическом соревновании с Пекином", - цитирует издание чиновника.
Китайская компания передала предложения о приобретении 50 процентов акций предприятия "Мотос Сич" седьмого июня. А 21 июня соответствующий украинский регулятор одобрил продажу акций, пишет сайт defense-aerospace.com.
Отмечается, что в настоящее время китайская сторона имеет 13 типов и более 1200 авиационных двигателей, построенных компанией "Мотор Сич". Приобретение украинского производителя, который построил двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, позволит Пекину сократить отставание в современных технологиях, а Киев, в свою очередь, обеспечит загрузку предприятия, которому запрещено военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Напомним, в мае 2015 года Верховная Рада денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере. После этого украинское правительство заявило о расторжении договора о военно-техническом сотрудничестве с российской стороной.