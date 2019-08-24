"Уфа" нанесла "Зениту" первое поражение в сезоне

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги "Уфа" на домашней арене переиграла "Зенит" - 1:0. Это первая победа уфимцев над "Зенитом".

"Зенит" вынужден был остаться в Уфе без своего главного тренера Сергея Семака на скамейке запасных. Несдержанность после матча против "Ахмата" стоила наставнику питерцев двухматчевой дисквалификации. При этом один из матчей Семак пропустит условно.

В Уфе действующему чемпиону не смогли помочь травмированные Дриусси и Малком. Впрочем, не обошлось без потерь и у хозяев. Игбун не попал в заявку на матч. По неофициальной версии, игрок решил покинуть команду. Один из вариантов продолжения карьеры - ЦСКА.

Матч прошел при преимуществе "Зенита". Лидер сезона создавал больше моментов, но в решающей стадии атак всегда что-то мешало. Редкие контратаки хозяев были опасными. Еще в первом тайме Лунев спас команду от гола после ошибки партнеров.

После перерыва рисунок игры не изменился, однако оборона "Зенита" стала время от времени допускать ошибки. И одна из них вылилась в гол Фомина. "Зенит" ринулся отыгрываться и был близок к спасению, но в одном моменте на пути мяча в сетку встал защитник, а на последних секундах гости забили, но арбитр Иванов гол не засчитал из-за нарушения Азмуна на Беленове.