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24.08.2019 23:16
Рубрика: В мире

В Берлине задержан подозреваемый в убийстве гражданина Грузии

Текст: Александр Саможнев

В Берлине задержан 49-летний гражданин России чеченского происхождения, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в городском районе Моабит. Судья выдал ордер на арест чеченца, который находится в настоящее время в СИЗО, сообщает газета Berliner Zeitung.

Фото: REUTERS/STEPHANE MAHE
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Сотрудники правоохранительных органов нашли орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления.

Полиция информировала, что следствие ведется по "всем направлениям". Проверяются также связи задержанного на предмет отношения к наркотрафику. Кроме того, проверяется версия, что убийство было совершено из мести. Причем, речь идет о событиях августа 2012 года.

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Группа исламских радикалов захватила в заложники жителей деревни Лапота в Панкисском ущелье. Убитый Зелимхан К. служил в специальном подразделении грузинского МВД. Он выступил переговорщиком в надежде освободить людей. В результате нападения боевиков, погибли четырнадцать человек. Примечательно, что Зелимхан также принимал участие на стороне радикалов в боевых действиях в Чечне.

В этой связи издание отмечает, что, вероятно, и арестованный, и погибший могли быть опасными для немецких властей как участники радикальных формирований. Тем не менее, они получили вид на жительство в Германии.

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