В Берлине задержан подозреваемый в убийстве гражданина Грузии

В Берлине задержан 49-летний гражданин России чеченского происхождения, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в городском районе Моабит. Судья выдал ордер на арест чеченца, который находится в настоящее время в СИЗО, сообщает газета Berliner Zeitung.

Сотрудники правоохранительных органов нашли орудие убийства и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления.

Полиция информировала, что следствие ведется по "всем направлениям". Проверяются также связи задержанного на предмет отношения к наркотрафику. Кроме того, проверяется версия, что убийство было совершено из мести. Причем, речь идет о событиях августа 2012 года.

Группа исламских радикалов захватила в заложники жителей деревни Лапота в Панкисском ущелье. Убитый Зелимхан К. служил в специальном подразделении грузинского МВД. Он выступил переговорщиком в надежде освободить людей. В результате нападения боевиков, погибли четырнадцать человек. Примечательно, что Зелимхан также принимал участие на стороне радикалов в боевых действиях в Чечне.

В этой связи издание отмечает, что, вероятно, и арестованный, и погибший могли быть опасными для немецких властей как участники радикальных формирований. Тем не менее, они получили вид на жительство в Германии.