В Биаррице на юго-западе Франции стартовал саммит G7

Официальным открытием саммита Группы семи (G7) в курортном городе Биарриц на юго-западе Франции, что рядом с границей с Испанией, стал ужин, участие в котором помимо хозяина этого форума Эмманюэля Макрона приняли лидеры США, Канады, Италии, Германии, Италии и Великобритании. Он начался в районе 20:00 (21:00 мск) и был сервирован в ресторане "Phare de Biarritz" у подножия городского маяка, откуда открывается впечатляющий вид на Атлантической океан и прибрежные красоты.

Гостям были предложены традиционные баскские блюда, в том числе "пиперад", рагу из сладких перцев, лука и помидоров, "мармитако", густой суп с тунцом, выловленным местными рыбаками, традиционные сыры Страны Басков.

Среди вопросов, которые затронули в ходе неформального общения, на первый план, как это часто происходило и раньше, выдвинулся в прямом смысле "горящий" - беспрецедентные по масштабам пожары, уничтожившие в Бразилии 1,86 миллиона гектаров лесов Амазонии. Накануне Эмманюэль Макрон написал в Twitter, что речь идет о "кризисе международного масштаба и его надо обсудить на G7", что было воспринято бразильским президентом Жаиром Болсонару как выпад в его адрес, вмешательство во внутренние дела, и в ответ тот обвинил французского коллегу в "колониальных взглядах". В Елисейском дворце в свою очередь отреагировали, заявив, что Болсонару "не собирается реализовать взятые на себя обязательства по защите окружающей среды", и в этой связи выступают против соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).

Неизвестно, к чему приведет этот конфликт, и какие решения в этой связи может предложить "семерка", но, несомненно, экологическая тематика, включая потепления климата и его последствий, с подачи Эмманюэля Макрона займет в эти дни видное место в дискуссиях на саммите G7. Как предполагают местные аналитики, это франко-бразильское столкновение может привести к еще большему разладу между хозяином Елисейского дворца и Дональдом Трампом, который, как известно, находится в самых теплых отношениях с идейно близким ему Болсонару, и всячески поддерживает.

Заметим, что по прилету в Биарриц американский президент успел до открытия саммита пообедать в режиме тет-а-тет с Эммманюэлем Макроном и написать в своем Twitter, что "между двумя странами много хороших вещей". Однако, каких именно, не указал, что у многих французов вызвало вполне оправданный скепсис, учитывая его реакцию на цифровой налог, что Париж решил ввести на IT-гиганты, где среди первых американские, такие как Apple, Amazon, Facebook, Google.

Дональд Трамп уже назвал этот шаг "глупостью" Макрона, а буквально перед вылетом в Европу заявил в который раз, что такие действия Франции "несправедливы" и, если она это реально сделает, то "мы будем взимать пошлины с их вин в таком объеме, что им это и не снилось".

Судя по всему, тематика торговых войн, где по одну сторону США, а по другую весь остальной мир, также будет превалировать на саммите, о чем со всей определенностью дал понять французский президент в телевизионном обращении к нации. "Я хочу убедить наших партнеров в необходимости деэскалации торговых споров, наносящих ущерб всем с тем, чтобы избежать торговой войны, которая сейчас устанавливается повсюду", - заявил он. Думается, что Макрон имел в виду не только "винно-цифровой" конфликт между США и Францией, но, скорее всего, и непрекращающиеся масштабные баталии между Вашингтоном и Пекином, что негативно сказывается на мировой экономике в целом.

Думается, что заявленные Макроном такие глобальные пункты повестки дня, как борьба с неравенством в мире, включая гендерное и социальное, могут в этой связи быть вытеснены на второй, если на не третий план саммита в Биаррице.

Что касается вопросов международной безопасности, а они по своей чрезвычайности не уступают самым злободневным упомянутым выше, то им, естественно, уделяют в Биаррице самое пристальное внимание. А их предостаточно. Это и напряженная ситуация вокруг иранской ядерной сделки, из которой США вышли в одностороннем порядке, и перспективы урегулирования украинской ситуации, и обострение отношений между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Тем временем противники саммита из числа многочисленных общественных организаций и группировок антиглобалистов провели в городе Андай (департамент Атлантические Пиренеи) протестную манифестацию, участие в которой приняло свыше десяти тысяч человек. Она была в предварительном порядку заявлена местным властям и прошла без эксцессов. В отличие от столкновений, что случились под вечер в Байонне, что совсем рядом с Биаррицем. Там полиция применила против нескольких сотен демонстрантов слезоточивый газ и водомет.

Напомним, что для обеспечения порядка в Биаррице и его окрестностях туда направлены 13 с лишним тысяч полицейских и жандармов, а также привлечены армейские подразделения, включая спецназ.