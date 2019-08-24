В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко. С ухудшением отношений двух стран она никак не связана.

"Это обычная ротация глав диппредставительств", - пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о связи отставки посла с ухудшением двусторонних отношений Песков ответил отрицательно.

Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, сообщили в дипмиссии. Яковенко занимал должность посла России в Великобритании с января 2011 года.