В понедельник в столице откроют две новые выделенные полосы

Новые выделенные полосы для общественного транспорта заработают на улице Александры Монаховой и Волгоградском проспекте. Об этом заявили в транспортном комплексе столицы.

Протяженность трасс составит 9,5 километра.

Как передает слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова сайт мэра столицы, выделенные полосы сделают поездки удобнее для пассажиров автобусов и троллейбусов, которые курсируют по 32 маршрутам.

Так, выделенная полоса на улице Александры Монаховой пройдет от Калужского шоссе до улицы Фитаревской (исключение - участок от улицы Бачуринской до Проектируемого проезда № 7099 в оба направления).

Выделенная полоса на Волгоградском проспекте протянется от МКАД до дома 101, к 1 в сторону центра, от дома 10, стр.2 до ТТК только в сторону области. В районе развязки с ТТК она пройдет в обе стороны. А от дома 146 до дома 23, стр. 10 по улице Академика Скрябина - только в область.

Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров.