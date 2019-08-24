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24.08.2019 14:30
Рубрика: В мире

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"

Текст: Александр Саможнев

Германия настаивает на удалении сайта "Миротворец", сообщает телеканал RT со ссылкой на правительство.

"Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого", - говорится в официальном комментарии. При этом также отмечалось, что Берлин не намерен прекращать финансирование на Украине проектов, ориентированных на развитие гражданского общества и продвижение демократии.

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"

Между тем сайт "Миротворец", подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами, назвал одиннадцать депутатов бундестага от Левой партии "врагами народа". Они обвиняются в проведении "антиукраинской пропаганды". Речь, в том числе, идет о парламентариях Андрее Гункько, и партийном руководстве в лице Сары Вагенкнехт и Грегора Гизи. Гунько включен в списки также как "русский шпион" за посещение Крыма.

В прошлом году возник скандал, когда на сайт попал экс-канцлер Герхард Шредер. Правительство Германии обратило на это внимание и потребовало закрыть издание. Однако это сделано не было. Украинская сторона заявила, что сайт является страницей независимой неправительственной организации.

Напомним, сайт "Миротворец" был создан в 2014 году советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. В его списки националисты вносят деятелей ДНР и ЛНР, а также журналистов, политиков, деятелей культуры, которые подозреваются в нелояльности по отношению к Киеву.

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