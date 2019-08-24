В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт "Миротворец"

Германия настаивает на удалении сайта "Миротворец", сообщает телеканал RT со ссылкой на правительство.

"Для федерального правительства сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого", - говорится в официальном комментарии. При этом также отмечалось, что Берлин не намерен прекращать финансирование на Украине проектов, ориентированных на развитие гражданского общества и продвижение демократии.

Между тем сайт "Миротворец", подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами, назвал одиннадцать депутатов бундестага от Левой партии "врагами народа". Они обвиняются в проведении "антиукраинской пропаганды". Речь, в том числе, идет о парламентариях Андрее Гункько, и партийном руководстве в лице Сары Вагенкнехт и Грегора Гизи. Гунько включен в списки также как "русский шпион" за посещение Крыма.

В прошлом году возник скандал, когда на сайт попал экс-канцлер Герхард Шредер. Правительство Германии обратило на это внимание и потребовало закрыть издание. Однако это сделано не было. Украинская сторона заявила, что сайт является страницей независимой неправительственной организации.

Напомним, сайт "Миротворец" был создан в 2014 году советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. В его списки националисты вносят деятелей ДНР и ЛНР, а также журналистов, политиков, деятелей культуры, которые подозреваются в нелояльности по отношению к Киеву.