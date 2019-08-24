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Рубрика: В мире

В США началась продажа футболок с "американской" Гренландией

Не завершившаяся ничем инициатива Дональда Трампа о покупке Гренландии получила поддержку среди сторонников Республиканской партии. Для продвижения этой идеи выпущена партия футболок, на которых остров указан как часть США, передает РИА Новости.

Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Назван размер возможных выплат США за Гренландию

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! - говорится в обращении Национального комитета Республиканской партии. - Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции".

Напомним, что ранее американский президент выразил интерес в покупке самого большого в мире острова, но получил от властей Дании, в состав которой входит Гренландия, отказ. В связи с отказом Трамп даже отменил запланированный ранее визит в Копенгаген.

В мире США
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