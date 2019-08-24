В США началась продажа футболок с "американской" Гренландией

Не завершившаяся ничем инициатива Дональда Трампа о покупке Гренландии получила поддержку среди сторонников Республиканской партии. Для продвижения этой идеи выпущена партия футболок, на которых остров указан как часть США, передает РИА Новости.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! - говорится в обращении Национального комитета Республиканской партии. - Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции".

Напомним, что ранее американский президент выразил интерес в покупке самого большого в мире острова, но получил от властей Дании, в состав которой входит Гренландия, отказ. В связи с отказом Трамп даже отменил запланированный ранее визит в Копенгаген.