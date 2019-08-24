Воздух в Москве прогреется до июльских значений

По данным метеорологов, последняя суббота месяца может стать и последним очень теплым днем августа.

"Сегодня максимально воздух сможет прогреться до +25 градусов, а среднесуточная температура будет на 2-3 градуса выше нормы, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В вечерние часы не исключен слабый дождь, порывы ветра 3-5 м/с. Характер погоды будет соответствовать июлю, а не окончанию лета".

По словам Поздняковой, уже в воскресенье воздух прогреется максимум до +23, а всю предстоящую неделю столбики термометров хоть и будут подниматься выше отметки +20 градусов, но до +25 вряд ли доберутся.

Кстати, самым теплым день 24 августа выпал на 1938 год. Тогда воздух прогрелся до +33 градусов. А в 1971 году на термометрах было +3,3 градуса.