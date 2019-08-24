Захарова ответила на провокацию об украинском флаге над Владивостоком

Украинские политики извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, написала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Ранее Омелян утверждал, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад".

"То есть философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. В этой связи мысль украинского министра представляется "не столько глупой, сколько чудовищной", заключила Захарова.