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Жена рассказала о состоянии лежащего в реанимации Мамонова

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    24.08.2019, 16:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Состояние 68-летнего советского, российского музыканта и актера Петра Мамонова, который в ночь на субботу попал в реанимацию с инфарктом, тяжелое.

Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала супруга артиста.

"У него ночью был инфаркт миокарда, мы сейчас в больнице, он лежит в шоковой терапии, ничего не говорят больше, всё непонятно", - сообщила Ольга Мамонова.

По ее словам, беда с артистом случилась в их доме в деревне в 140 километрах от Москвы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Почему-то я не доверила, чтобы там вызвать "скорую", потеряли три часа на дорогу до Москвы", - уточнила женщина.

Перед этим канал сообщал, что Мамонова доставили в реанимацию "из клиники психиатрии, где он проходил лечение".

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В старших классах школы собрал свою первую группу "Экспресс", исполнявшую вольные каверы на The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

В начале восьмидесятых появились его легендарные "Звуки Му". В 1988-м вышел дебютный альбом проекта. Снялся в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Нога", "Царь", сериале "Убойная сила".

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