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25.08.2019 12:03

Накатила четвертая волна

13-летняя Камила Валиева уже сегодня может соперничать с Медведевой и Загитовой. И побеждать
Текст: Николай Долгополов
Первый официальный старт фигуристов в новом сезоне подарил радость: Камила Валиева победила на юниорском этапе Гран При во французском Куршевеле. Проигрывая после падения в короткой программе Майе Хромых, ровеснице и, естественно, тоже ученице тренера Этери Тутберидце, и кореянке Со Ен И, Камила легко обыграла их в произвольной. Разрыв от занявшей второе место Со Ен И - 13 баллов. А одноклубница Майя - третья.
Камила Валиева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Камила Валиева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Камила Валиева. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Да, Валиева упала и в произвольной, но зато выполнила четверной тулуп и множество сложнейших элементов. А ее короткая программа "Девушка на шаре", навеянная творчеством великого Пикассо, настолько хороша, что внучка великого художника пригласила россиянку в Париж, полюбоваться картинами гениального деда.

Но дело не только в прыжках. Камила, в отличии от многих сверстниц, необыкновенно артистична. Прыжок - разбег - прыжок - это совсем не ее стиль. Не кажется, а совершенно точно: в сборной России появился новый вундеркинд. Валиева уже сегодня не слабее других наших и не наших звездочек ни в технике, ни в умении создавать сложнейшие хореографические образы.

Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России

Сколько же открытий приносит нам женское фигурное катание. Новые и новые волны талантов накатывают одна за другой. Сначала Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова и, будем считать, Юлия Липницкая. Затем нынешние лидеры Евгения Медведева и Алина Загитова и, пожалуй, Софья Самодурова. Потом явилась на свет и третья волна. Совсем юная, освоившая четверные - Александра Трусова, Анна Щербакова… Все они, кроме покинувших лед Сотниковой и Липницкой, способны бороться за золото следующих Олимпийских игр.

И вот четвертый вал: Камила Валиева. Она сможет выйти на лед под самый Новый год в Красноярске, чтобы поспорить со звездами за медали чемпионата России. Но во взрослых чемпионатах, проводящихся под эгидой Международного Союза конькобежцев, участвовать Камиле рановато. Зато если все хорошо сложится и сладится, то возраст как раз и позволит попасть на Зимние Игры - 2022 года в Пекине.

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