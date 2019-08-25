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Актер Верник объяснил, почему его сын высморкался в пятитысячную купюру

Новости
    25.08.2019, 20:06
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и шоумен Игорь Верник отреагировал на "инцидент", нашедший широкое и гневное обсуждение в русскоязычном сегменте Сети. А именно - на фото, где его девятнадцатилетний сын сморкается в пятитысячную купюру.

Накануне снимок разместил в своем Instagram продюсер и политик, создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин. Расценив ситуацию как оскорбление.

"Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым", - заявил Разин. Тем подняв в комментариях дубину народного гнева.

Григорий данный снимок далее со своих аккаунтов удалил - после шквала. Но, как известно, что попало в интернет то там и застряло навечно. В том числе - стараниями бдительного Разина.

Меж тем старший Верник призывает прекратить виртуальное линчевание отпрыска, поясняя, что это всего лишь кадр из фильма под рабочим названием "Интересное кино".

"Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником", - заверил шоумен KP.RU.

Ранее сообщалось, что в центре скандала оказался сам старший Верник.

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