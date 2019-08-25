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25.08.2019 20:06
Рубрика: Власть

Обычная ротация

Александр Яковенко завершил свою работу послом в Британии
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил дипломатическую миссию в Лондоне и вернулся на родину. Как проинформировали в диппредставительстве, временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

На Альбионе Яковенко провел восемь лет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, с ухудшением отношений двух стран отставка посла никак не связана. "Это обычная ротация глав диппредставительств", - цитирует его агентство ТАСС.

Фото: Из личного архива
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Сам Яковенко несколько дней назад напомнил в интервью РИА Новости, что в конце июля в руководство Британии пришла новая правительственная команда во главе с Борисом Джонсоном, и именно от нее будет зависеть новый внешнеполитический курс Соединенного Королевства. "Однако вне зависимости от сложившейся политической конъюнктуры и глубоких разногласий как по двусторонней повестке дня, так и в рамках обсуждения актуальных международных проблем Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу", - подчеркнул дипломат. По словам Яковенко, несмотря на смену премьера, российское посольство "продолжает испытывать последствия антироссийского курса правительства Терезы Мэй". "Наиболее острой проблемой, значительно осложняющей нормальное функционирование российских загранучреждений в Британии, остается оформление виз для сотрудников, выезжающих в долгосрочную командировку. В условиях, когда с момента подачи документов до принятия решения проходит несколько месяцев, а порой и больше года, чрезвычайно затруднительно осуществлять планомерную ротацию персонала. К сожалению, подобная недружественная линия британцев вынуждает нас отвечать "зеркально", - объяснял Яковенко.

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