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25.08.2019 17:44
Рубрика: Экономика

На карту пало подозрение

Ассоциация банков России рассмотрит поправки о блокировке карт
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
В понедельник, 27 августа, члены комитета по информационной безопасности Ассоциации банков России (АБР) обсудят меры по борьбе с выводом похищенных у клиентов кредитных организаций средств со счетов и карт. Среди них - возможные поправки в законодательство, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них ­мошеннически списанных средств. В Банке России пока скептически смотрят на эффективность такого решения, но банкиры и юристы считают его назревшим и своевременным.
Не факт, что увеличение срока блокировки карт повысит шансы пострадавшего клиента на возврат денег. Ведь мошенники выводят средства за пару часов, которых вряд ли хватит на оформление заявления в полицию. Фото: iStock Не факт, что увеличение срока блокировки карт повысит шансы пострадавшего клиента на возврат денег. Ведь мошенники выводят средства за пару часов, которых вряд ли хватит на оформление заявления в полицию. Фото: iStock
Не факт, что увеличение срока блокировки карт повысит шансы пострадавшего клиента на возврат денег. Ведь мошенники выводят средства за пару часов, которых вряд ли хватит на оформление заявления в полицию. Фото: iStock

Анонс встречи размещен на сайте АБР. В нем указывается, что, "по мнению членов комитета, предоставление кредитным организациям - получателям похищенных средств возможности блокировать электронные средства платежа и похищенные денежные средства, зачисленные на счета клиентов-получателей, на срок до 30 дней в большинстве случаев позволит своевременно применить обеспечительные меры".

Фото: iStock
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Там же опубликованы и предлагаемые АБР поправки в законодательство. Из них следует, что если карта получателя платежа будет заблокирована из-за подозрений в нелегитимном переводе, то банку необходимо будет подтвердить его законность. Если она подтверждена, то карту нужно разблокировать немедленно. Если законность операции не подтверждена, то банк может разблокировать карту получателя в течение двух рабочих дней (такой алгоритм действует и сейчас). Но если отправитель средств обратится в полицию, где получит талон-уведомление, зарегистрированный в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), то срок разблокировки карты получателя может вырасти до 30 дней. Эта норма осложнит в том числе вывод средств по "купленным" картам, говорится в обосновании поправок.

Как рассказал "Российской газете" вице-президент АБР Алексей Войлуков, на встрече, где планируется обсудить инициативу, будут присутствовать представители Банка России и МВД. По его словам, это не единственный возможный механизм приостановки и возврата похищенных мошенниками денег у граждан. Конечный вариант должны одобрить все стороны, и только тогда будут подготовлены проекты предложений, которые снова планируется согласовывать с участниками обсуждения. После этого уже может появиться и законопроект для внесения в Госдуму, сообщил Войлуков, уточнив, что работа не будет быстрой.

В Банке России к предложению пока относятся настороженно. "Системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", - говорится в ответе ЦБ на запрос "Российской газеты". Поэтому увеличение срока блокировки денег на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры уже после вывода денег злоумышленниками, допускают в ЦБ.

У банков сейчас нет нормально действующего механизма остановки вывода средств с карт - потерпевшие просто созерцают уход денег в никуда

В ответе регулятора говорится, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер, но никаких расчетов и данных вместе с предложениями предоставлено не было. При этом Банк России ведет статистику в разрезе отношения суммы средств, возмещенной клиентам, к сумме средств, по которой получены уведомления от клиентов. "Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях", - подчеркивают в ЦБ.

Предложенные изменения давно назрели, считает адвокат коллегии адвокатов "ЭкКорп-Защита" Олег Никуленко. "При обнаружении похищения денег часто возникает ситуация, когда потерпевший сообщает в обслуживающий банк о преступлении и вынужден наблюдать, как его деньги уходят в неизвестном направлении - у банков сейчас нет механизма остановки дальнейшего вывода денег", - говорит юрист. По его мнению, взвешенный механизм блокировки вывода похищенных денег позволит предотвратить риск причинения убытков клиентам, непричастным к совершению преступлений.

Прямая речь

Вашу карту заблокировали: кто виноват и что делать

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы "Амулекс" Марина Филиппова:

- Закон "О национальной платежной системе" обязывает банки выявлять и блокировать операции по счету, которые потенциально совершаются без ведома клиента (несанкционированное списание).

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Банк приостановит операцию и заблокирует карту в случае если:

- получатель средств или устройство для проведения платежа внесены в базу данных ЦБ, где фиксируются случаи и попытки хищения денежных средств;

- операция необычная. Например, время и место осуществления операции, вид, сумма и периодичность платежей нетипичны для данного клиента.

Блокировка действует максимум двое суток. Однако сразу после блокировки банк связывается с клиентом и просит подтвердить платеж. Если клиент подтверждает свою личность (например, с помощью кодового слова) и платеж, банк незамедлительно исполнит операцию и разблокирует карту. Если же с клиентом по каким-либо причинам связаться и получить подтвердить платеж не удается, операция возобновляется по истечении двух рабочих дней.

Однако может так случиться, что деньги все-таки будут списаны и клиент обнаружит это постфактум. Вернуть похищенные средства крайне сложно, ведь они на счетах мошенников не задерживаются. В этом случае возможность заблокировать карту банком получателя платежа - дополнительная защита и возможность вернуть свои деньги.

Но есть и другая сторона медали. Для блокировки карты достаточно лишь подозрений, а следовательно, может быть заблокирована карта и добросовестного получателя. Что в этом случае делать? Кто и как должен будет подтвердить платеж? Многое будет зависеть от того, какой же алгоритм все-таки будет предложен. Процедура может затянуться, и добросовестный получатель платежа будет лишен доступа к денежным средствам минимум два рабочих дня.

Другим основанием для блокировки операций по карте является подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем ("антиотмывочный закон"). Признаки сомнительных/подозрительных операций содержатся в методических рекомендациях Банка России и Росфинмониторинга. Перечень таких признаков постоянно расширяется, но даже он не исчерпывающий, и практически любая операция (вне зависимости от суммы) может быть приостановлена, если у сотрудника банка возникли подозрения, что она направлена на отмывание преступных доходов. Применительно к физлицам подозрение, как правило, вызывают большое количество входящих операций от разных контрагентов и слишком частое снятие наличных. При этом обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Как отличить звонок мошенника от звонка из банка

Если карта заблокирована, прежде всего необходимо обратиться в банк и выяснить причину блокировки. Банк обязан ее сообщить, а если причиной блокировки стало подозрение в отмывании доходов, банк также обязан объяснить, что именно вызвало подозрение. Лучше обратиться непосредственно в банк либо позвонить на его "горячую линию".

Если причина блокировки - подозрение в попытке несанкционированного списания средств, карта будет разблокирована незамедлительно в случае подтверждения платежа. В случае мошеннических действий карту заблокируют окончательно и предложат ее перевыпуск. Если же причина блокировки - подозрение в отмывании доходов, необходимо представить в банк документы, подтверждающие легальность операции.

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