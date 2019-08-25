Ассоциация банков России рассмотрит поправки о блокировке карт

Не факт, что увеличение срока блокировки карт повысит шансы пострадавшего клиента на возврат денег. Ведь мошенники выводят средства за пару часов, которых вряд ли хватит на оформление заявления в полицию. Фото: iStock

Анонс встречи размещен на сайте АБР. В нем указывается, что, "по мнению членов комитета, предоставление кредитным организациям - получателям похищенных средств возможности блокировать электронные средства платежа и похищенные денежные средства, зачисленные на счета клиентов-получателей, на срок до 30 дней в большинстве случаев позволит своевременно применить обеспечительные меры".

Там же опубликованы и предлагаемые АБР поправки в законодательство. Из них следует, что если карта получателя платежа будет заблокирована из-за подозрений в нелегитимном переводе, то банку необходимо будет подтвердить его законность. Если она подтверждена, то карту нужно разблокировать немедленно. Если законность операции не подтверждена, то банк может разблокировать карту получателя в течение двух рабочих дней (такой алгоритм действует и сейчас). Но если отправитель средств обратится в полицию, где получит талон-уведомление, зарегистрированный в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП), то срок разблокировки карты получателя может вырасти до 30 дней. Эта норма осложнит в том числе вывод средств по "купленным" картам, говорится в обосновании поправок.

Как рассказал "Российской газете" вице-президент АБР Алексей Войлуков, на встрече, где планируется обсудить инициативу, будут присутствовать представители Банка России и МВД. По его словам, это не единственный возможный механизм приостановки и возврата похищенных мошенниками денег у граждан. Конечный вариант должны одобрить все стороны, и только тогда будут подготовлены проекты предложений, которые снова планируется согласовывать с участниками обсуждения. После этого уже может появиться и законопроект для внесения в Госдуму, сообщил Войлуков, уточнив, что работа не будет быстрой.

В Банке России к предложению пока относятся настороженно. "Системы дистанционного банковского обслуживания и переводы денежных средств развиваются в сторону возможности мгновенного использования переведенных средств. По статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, в то время как получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", - говорится в ответе ЦБ на запрос "Российской газеты". Поэтому увеличение срока блокировки денег на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять меры уже после вывода денег злоумышленниками, допускают в ЦБ.

У банков сейчас нет нормально действующего механизма остановки вывода средств с карт - потерпевшие просто созерцают уход денег в никуда

В ответе регулятора говорится, что любые изменения законодательства возможны только при условии оценки эффективности предлагаемых мер, но никаких расчетов и данных вместе с предложениями предоставлено не было. При этом Банк России ведет статистику в разрезе отношения суммы средств, возмещенной клиентам, к сумме средств, по которой получены уведомления от клиентов. "Эффективность предлагаемых сообществом мер может быть подтверждена пересчетом соответствующей статистики на основании данных, которые на сегодняшний день есть только в кредитных организациях", - подчеркивают в ЦБ.

Предложенные изменения давно назрели, считает адвокат коллегии адвокатов "ЭкКорп-Защита" Олег Никуленко. "При обнаружении похищения денег часто возникает ситуация, когда потерпевший сообщает в обслуживающий банк о преступлении и вынужден наблюдать, как его деньги уходят в неизвестном направлении - у банков сейчас нет механизма остановки дальнейшего вывода денег", - говорит юрист. По его мнению, взвешенный механизм блокировки вывода похищенных денег позволит предотвратить риск причинения убытков клиентам, непричастным к совершению преступлений.

Прямая речь

Вашу карту заблокировали: кто виноват и что делать

Юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы "Амулекс" Марина Филиппова:

- Закон "О национальной платежной системе" обязывает банки выявлять и блокировать операции по счету, которые потенциально совершаются без ведома клиента (несанкционированное списание).

Банк приостановит операцию и заблокирует карту в случае если:

- получатель средств или устройство для проведения платежа внесены в базу данных ЦБ, где фиксируются случаи и попытки хищения денежных средств;

- операция необычная. Например, время и место осуществления операции, вид, сумма и периодичность платежей нетипичны для данного клиента.

Блокировка действует максимум двое суток. Однако сразу после блокировки банк связывается с клиентом и просит подтвердить платеж. Если клиент подтверждает свою личность (например, с помощью кодового слова) и платеж, банк незамедлительно исполнит операцию и разблокирует карту. Если же с клиентом по каким-либо причинам связаться и получить подтвердить платеж не удается, операция возобновляется по истечении двух рабочих дней.

Однако может так случиться, что деньги все-таки будут списаны и клиент обнаружит это постфактум. Вернуть похищенные средства крайне сложно, ведь они на счетах мошенников не задерживаются. В этом случае возможность заблокировать карту банком получателя платежа - дополнительная защита и возможность вернуть свои деньги.

Но есть и другая сторона медали. Для блокировки карты достаточно лишь подозрений, а следовательно, может быть заблокирована карта и добросовестного получателя. Что в этом случае делать? Кто и как должен будет подтвердить платеж? Многое будет зависеть от того, какой же алгоритм все-таки будет предложен. Процедура может затянуться, и добросовестный получатель платежа будет лишен доступа к денежным средствам минимум два рабочих дня.

Другим основанием для блокировки операций по карте является подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем ("антиотмывочный закон"). Признаки сомнительных/подозрительных операций содержатся в методических рекомендациях Банка России и Росфинмониторинга. Перечень таких признаков постоянно расширяется, но даже он не исчерпывающий, и практически любая операция (вне зависимости от суммы) может быть приостановлена, если у сотрудника банка возникли подозрения, что она направлена на отмывание преступных доходов. Применительно к физлицам подозрение, как правило, вызывают большое количество входящих операций от разных контрагентов и слишком частое снятие наличных. При этом обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Если карта заблокирована, прежде всего необходимо обратиться в банк и выяснить причину блокировки. Банк обязан ее сообщить, а если причиной блокировки стало подозрение в отмывании доходов, банк также обязан объяснить, что именно вызвало подозрение. Лучше обратиться непосредственно в банк либо позвонить на его "горячую линию".

Если причина блокировки - подозрение в попытке несанкционированного списания средств, карта будет разблокирована незамедлительно в случае подтверждения платежа. В случае мошеннических действий карту заблокируют окончательно и предложат ее перевыпуск. Если же причина блокировки - подозрение в отмывании доходов, необходимо представить в банк документы, подтверждающие легальность операции.