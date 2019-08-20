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20.08.2019 16:30
Рубрика: Экономика

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Текст: Марина Гусенко
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регулятора.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специалисты ЦБ объясняют свою позицию так: системы дистанционного банковского обслуживания и перевода финансов предполагают возможность мгновенного использования переведенных денег.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, а получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", - сообщает пресс-служба Банка России. И увеличение периода блокировки денег на расчетном счете клиента может дать противоположный эффект, когда банки станут применять такие меры после вывода похищенных средств злоумышленником.

В ЦБ уточняют, что изменения в законодательстве должны происходить лишь при условии оценки эффективности предлагаемых мер.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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