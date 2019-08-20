В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Специалисты ЦБ объясняют свою позицию так: системы дистанционного банковского обслуживания и перевода финансов предполагают возможность мгновенного использования переведенных денег.

"По статистике вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода, а получение талона КУСП может существенно превышать отмеченный срок", - сообщает пресс-служба Банка России. И увеличение периода блокировки денег на расчетном счете клиента может дать противоположный эффект, когда банки станут применять такие меры после вывода похищенных средств злоумышленником.

В ЦБ уточняют, что изменения в законодательстве должны происходить лишь при условии оценки эффективности предлагаемых мер.