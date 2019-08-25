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25.08.2019 20:02
Рубрика: В мире

Космическая афера

В США разбирают иск о махинациях на МКС
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(7946)
Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вместе с Федеральной торговой комиссией страны рассматривает одно из самых необычных дел современности, которое может быть признано первым уголовным преступлением, совершенным из космоса. В центре скандала, о котором сообщила газета The New York Times, фигурирует 40-летняя астронавтка, боевой офицер ВВС США Энн МакКлейн. Находясь на орбите, она без спроса вошла в чужой банковский аккаунт с компьютера НАСА.
Астронавтка Энн МакКлейн и Саммер Уорден (справа) выясняют отношения через НАСА. Фото: twitter.com/ AstroAnnimal/ thedaytotwit Астронавтка Энн МакКлейн и Саммер Уорден (справа) выясняют отношения через НАСА. Фото: twitter.com/ AstroAnnimal/ thedaytotwit
Астронавтка Энн МакКлейн и Саммер Уорден (справа) выясняют отношения через НАСА. Фото: twitter.com/ AstroAnnimal/ thedaytotwit

Жалобу против нее подала Саммер Уорден, которую издание называет "экс-супругой" астронавтки. На их родине с интересом наблюдают, чем же закончится эта чисто американская история.

НАСА отправит оборудование на Луну в 2020 году

Сначала две дамы, одна из которых - ветеран войны в Ираке, совершившая более 800 боевых вылетов до того, как поступить на службу НАСА, а вторая - экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США, воспылали друг к другу чувствами и зарегистрировали свои отношения в одном из штатов, где это позволено. Ну а теперь они не только бурно разводятся, но и делят ребенка. Вообще-то, уточняет газета, это сын госпожи Уорден, которая пытается лишить бывшую партнершу с "буйным нравом" права разделять над мальчиком опеку и "называть себя его мамой". Дело приняло космические масштабы, когда астронавтка прямо с орбиты решила проверить банковский счет Саммер Уорден.

На родине двух дам с интересом следят, чем закончится эта чисто американская история

Сама обвиняемая этого не отрицает - мол, она и раньше так делала и вообще "всего лишь хотела посмотреть, как обстоят дела с расходами на малыша". При этом никаких денег она не снимала и не переводила. Космические агентства тех стран, что работают на МКС, давно разработали процедуры, позволяющие решать споры на орбите. Но уголовных преступлений в истории станции до сих пор не было - разве что косвенные эпизоды. Как напоминает The New York Times, в 2011 году НАСА приняло меры против вдовы космического инженера, которая пыталась продать лунный камень. Еще пару лет назад австралийский бизнесмен подал иск против компании в сфере космического туризма, не вернувшей ему деньги за несостоявшееся путешествие на МКС.

В мире США Общество Космос
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