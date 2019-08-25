Сергей Ковалев защитил титул чемпиона по версии WBO в полутяжелом весе. Бой россиянина против британца Энтони Ярда состоялся в Челябинске и завершился досрочной победой Ковалева в 11-м раунде.

К своим 36 годам Ковалев успел побывать и на вершине боксерского олимпа, когда владел поясами сразу в трех престижных версиях, и в ситуации, когда многие завершили бы карьеру. Но неудачи Крушителя, как еще называют Сергея, не сломали. У Ковалева есть серьезный титул, позволяющий выбрать себе престижного оппонента и получить за это солидный гонорар. А поединок против Ярда показал, что россиянин еще и в отличной форме - не все были уверены, что он выдержит долгий поединок против более молодого оппонента, да еще и отправит его на настил.

За всю свою впечатляющую карьеру Сергей еще ни разу не дрался в родном Челябинске. Строго говоря, чемпион появился на свет в Копейске, но уже в трехлетнем возрасте семья переехала в Танкоград, и именно здесь Ковалев состоялся и как боксер, и как человек. Приезд звездного земляка на обязательную защиту титула вызвал в городе огромный ажиотаж, и во дворце "Трактор" ожидаемо был зафиксирован аншлаг.

Энтони Ярд до визита в Челябинск имел идеальную статистику на профессиональном ринге - 18 побед и ни единого поражения. 28-летний британец держался дерзко и обещал чемпиона нокаутировать. Однажды он даже приблизился к этой цели, когда в восьмом раунде Крушитель пропустил чувствительную атаку. Но опытный россиянин выстоял и довел оппонента до того, что в 11-м раунде Ярд, пропустив очередной удар с левой, рухнул на настил. Рефери зафиксировал досрочную победу россиянина нокаутом.

До этого вечера Ковалев ни разу не дрался в Челябинске, а Энтони Ярд не проигрывал

- Мне уже 36 лет, и отдыхать некогда. Это один из пяти боев, которые я запланировал на конец карьеры. Осталось четыре боя, и хорош, - сказал журналистам после боя Ковалев. - Я выиграл и теперь открыт для боя с Канело и объединенных поединков.

Упомянутый Сергеем Канело, он же Сауль Альварес, - следующий потенциальный оппонент Крушителя. Бой с ним мог состояться уже сейчас, но стороны не смогли договориться об условиях. По словам Ковалева, уже после того, как был анонсирован поединок с Ярдом и начали продаваться билеты, он получил очень привлекательное предложение со стороны команды Альвареса, но ответил отказом. Теперь, судя по всему, переговоры могут возобновиться.