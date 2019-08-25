Британия решила "удешевить" Brexit на 30 миллиардов фунтов

Джонсон, согласно публикации, намерен выплатить Брюсселю лишь 9 миллиардов фунтов (около 11 миллиардов долларов), таким образом "наказав ЕС за тактику в отношении Brexit". Более того, британский премьер угрожает снизить выплаты еще больше, до 7 миллиардов фунтов.

Изначально речь на переговорах шла о том, что Лондон в случае выхода из ЕС без соглашения будет обязан выплатить 39 миллиардов фунтов стрелингов (порядка 50 миллиардов долларов). Однако Джонсон в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что не намерен отдавать такие деньги.

Соединенное Королевство, как ожидается, покинет Евросоюз 31 октября. Ранее этот шаг был запланирован на 29 марта, однако в премьерство Терезы Мэй стороны так и не смогли прийти к соглашению, в первую очередь из-за разногласий по поводу открытости границы между Великобританией и остающейся в ЕС Ирландией.