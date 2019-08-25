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25.08.2019 10:24
Рубрика: В мире

Британия решила "удешевить" Brexit на 30 миллиардов фунтов

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует выступить с заявлением на саммите G7 в Биаррице с объявлением, что Лондон сократит на 30 миллиардов фунтов стерлингов выплату Евросоюзу в случае, если британской стороне придется выходить из него без сделки. Об этом 25 августа сообщает британское издание Mail on Sunday.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Джонсон, согласно публикации, намерен выплатить Брюсселю лишь 9 миллиардов фунтов (около 11 миллиардов долларов), таким образом "наказав ЕС за тактику в отношении Brexit". Более того, британский премьер угрожает снизить выплаты еще больше, до 7 миллиардов фунтов.

"Жесткий" Brexit может дорого стоить британским пациентам

Изначально речь на переговорах шла о том, что Лондон в случае выхода из ЕС без соглашения будет обязан выплатить 39 миллиардов фунтов стрелингов (порядка 50 миллиардов долларов). Однако Джонсон в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял, что не намерен отдавать такие деньги.

Соединенное Королевство, как ожидается, покинет Евросоюз 31 октября. Ранее этот шаг был запланирован на 29 марта, однако в премьерство Терезы Мэй стороны так и не смогли прийти к соглашению, в первую очередь из-за разногласий по поводу открытости границы между Великобританией и остающейся в ЕС Ирландией.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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