ЦИК рассказал о работе наблюдателей на цифровых участках

В единый день голосования 8 сентября в Москве будет работать 30 цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 20 регионов России. Это первый подобный эксперимент в истории российских выборов. В июне Центризбирком показал, как устроен цифровой участок, а в минувшую пятницу комиссия дала разъяснения о порядке работы наблюдателей на нем.

Как напомнила на заседании ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина, право проголосовать на цифровых участках в столице имеют жители тех субъектов Федерации, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы губернаторов.

"Мы, руководствуясь федеральным законом о проведении данного эксперимента, ожидаем на цифровых избирательных участках наблюдателей, как это и гарантировано данным федеральным законом", - сказала она.

По два наблюдателя на каждый участок для поочередной работы смогут направить участники выборов - самовыдвиженцы и партии, выдвинувшие кандидатов, а также общественные палаты. Если региональная общественная палата не сможет делегировать наблюдателей в Москву, она вправе передать эту функцию федеральной Общественной палате, пояснила Гришина.

Процедура голосования и ее техническое обеспечение существенно отличается от привычной. На каждом цифровом участке будут голосовать жители разных регионов. Бумажных бюллетеней там не будет, итоговых протоколов в привычном виде - тоже. Каждый избиратель получит карточку со штрихкодом, с помощью которой на устройство для голосования выводится электронный бюллетень. Данные выбранного кандидата дублируются на чековой ленте. А итоги голосования участковая комиссия передает в территориальную на защищенном носителе.

Учитывая экспериментальный характер голосования, Центризбирком готов провести отдельный тренинг для наблюдателей, которые будут работать на цифровых участках. "Мы не исключаем и даже считаем правильным ближе ко дню голосования, когда будет пул наблюдателей сформирован, провести небольшое обучение", - сказала Майя Гришина. Тренинг может быть проведен в очной форме либо в формате вебинара.