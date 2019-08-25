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25.08.2019 09:27
Рубрика: В мире

Депутат Рады рассказал, как куратор из США управлял украинскими ведомствами

Текст: Константин Волков

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) управлялось куратором из США, заявил украинскому телеканалу NewsOne депутат Рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел.

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По словам парламентария, во время президентства Петра Порошенко НАБУ курировала американский дипломат Карен Гринвей, связанная с ФБР. Также, утверждает Онищенко, американская сторона собирала компромат на Порошенко, чтобы держать его под контролем.

Как отметил депутат, стремясь ослабить Россию, американцы поощряли продолжение боевых действий на Донбассе и невыполнение Минских соглашений Киевом.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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