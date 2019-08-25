Депутат Рады рассказал, как куратор из США управлял украинскими ведомствами

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) управлялось куратором из США, заявил украинскому телеканалу NewsOne депутат Рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел.

По словам парламентария, во время президентства Петра Порошенко НАБУ курировала американский дипломат Карен Гринвей, связанная с ФБР. Также, утверждает Онищенко, американская сторона собирала компромат на Порошенко, чтобы держать его под контролем.

Как отметил депутат, стремясь ослабить Россию, американцы поощряли продолжение боевых действий на Донбассе и невыполнение Минских соглашений Киевом.