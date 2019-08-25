Депутаты хотят изменить критерии оценки труда врачей

Необходимо как можно скорее перестать считать среднюю зарплату по больнице и модернизировать систему оплаты медперсонала, считают в Комитете Госдумы по охране здоровья. Глава комитета Дмитрий Морозов считает, что требуется изменить соотношения базовой части и надбавок в зарплате медработников. Комитет будет добиваться поднятия базовой ставки.

Сегодня зарплаты врачей очень разнятся по регионам. Средняя, по данным Росстата, около 80 тысяч рублей в месяц. Но в муниципальных поликлиниках и больницах зарплаты медперсонала составляют 12-20 тысяч рублей в месяц. К тому же, как напоминает "РГ" вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев, действует модель финансирования медучреждений по принципу "деньги следуют за больным". Иными словами, чем больше пациентов прикрепятся и придут лечиться, тем больше денег упадет в копилку больницы. Но в небольших городках и поселках просто нет столько населения, чтобы обеспечивать достойную оплату труда врачей и медсестер.

Для того, чтобы хоть как-то заработать, медики вынуждены выходить на несколько ставок, работать практически без выходных. Как подчеркивает депутат, руководитель рабочей группы по реализации нацпроекта "Здравоохранение" Борис Менделевич, если в мире уже давно считают среднюю зарплату медработников на основании почасовой оплаты, то у нас считают доходы, в которые включены 1,5-2, а то и более ставок врача.

Чтобы разорвать этот порочный круг, депутаты призывают использовать опыт советского времени. "Речь идет о тарифных сетках, где все было прозрачно. Были разряды, и ясно было, за что этот разряд - за стаж, за категорию, ученую степень, достижения, компетенции. Поэтому и была мотивация поднимать свой профессионализм, зарабатывать эти компетенции", - считает депутат Николай Говорин.