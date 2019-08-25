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25.08.2019 14:59
Рубрика: Общество

Для робота "Федора" освободят новую "парковку" на МКС

Текст: Ксения Колесникова
Байконур, запуск пилотируемого корабля в беспилотном режиме. Волновались все. И те, кто был рядом со стартовой площадкой, и те, кто находился за тысячи километров. Когда "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту отделился от третьей ступени ракеты-носителя, как-то выдохнули: пуск состоялся штатно.
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Через двое суток пилотируемый корабль с необычным пассажиром на борту должен был автоматически пристыковаться к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Но что-то пошло не так. Корабль подошел к станции на 99 метров. Завис, а затем начал отходить обратно - на 279 метров. Сейчас "Союз МС-14" завис на орбите и ждет повторной попытки "причалить". Сидящий в кресле командира корабля андроид "Федор" взять управление на себя не может: в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.

Фото: AP/Dmitri Lovetsky
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Причины неудачи? В них, конечно, еще будут детально разбираться специалисты. Но уже сейчас ясно - "подвела" система стыковки на МКС.

- Пуск прошел успешно и без замечаний. Это открывает возможность безопасной эксплуатации данного космического комплекса для пилотируемой программы. Однако при стыковке корабля возник сбой установленной на МКС аппаратуры, которая отвечает за безопасное сближение и шлюзование, - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. - В этой связи ЦУПом для обеспечения безопасности экипажа и станции было принято решение об уводе корабля на безопасное расстояние.

Чем этот запуск отличается от всех других? Подсказка: робот "Федор" здесь далеко не самое важное "звено". Во-первых, впервые ракета-носитель "Союз-2.1а" с российской цифровой системой управления полетела в "связке" с пилотируемым кораблем. Отдельно они летали, но вместе - никогда. Кроме того, на корабле в этот раз не было экипажа - но зато впервые установлена модернизированная система управления движением и навигации. Все эти системы нужно было протестировать в беспилотном режиме - чтобы исключить риски для человека.

Как выходить из нештатной ситуации? Госкомиссия приняла решение сделать это в несколько этапов. Для "Союза МС-14" освободят новую, исправно работающую "парковку" на МКС - стыковочный узел в модуле "Заря". Сейчас к нему пристыкован другой корабль - "Союз МС-13", на котором в июле прилетели космонавты.

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Экипажу предстоит очень серьезная работа - нужно надеть скафандры, сесть в "Союз МС-13" - и в ручном режиме отвести его от модуля "Заря". Затем - "припарковать" свой корабль к другому модулю - "Поиск", куда раньше в автоматическом режиме не смог "причалить" "Союз МС-14" с роботом на борту. Выполнять эту сложнейшую операцию будет командир корабля Александр Скворцов с участием бортинженеров Луки Пармитано и Эндрю Моргана.

Перестыковка "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" запланирована на 06:34 26 августа по московскому времени. Продолжительность операции составит около 25 мин. Если все пройдет успешно, то повторная попытка состыковать "Союз МС-14" с роботом на борту состоится 27 августа в 06:12 мск. Как подчеркнул Дмитрий Рогозин: "Ситуация сложная, но находится под контролем".

Зачем нужны такие беспрецедентные усилия? Уж точно не ради робота - его всегда можно посадить за Землю и запустить снова. Самое главное - отработать стыковку пилотируемого корабля с модернизированной системой управления движением и навигации. Понять, почему не получилось с первого раза. Ведь именно от новых, "цифровых" ракет и кораблей зависит продолжение бесперебойной работы МКС.

Кстати

Абсолютно все операции - и перестыковка 13-го "Союза" и повторная стыковка 14-го - Роскосмос будет открыто транслировать на своем сайте в режиме онлайн. Если робот "Федор" попадет на МКС, если первые испытания пройдут успешно, в следующий раз с кучей апгрейдов и модификаций он сможет выйти уже в открытый космос - и там что-нибудь открутить, прикрутить, отремонтировать на обшивке станции...

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Причем самым перспективным режимом управления эксперты называют "аватарный" - когда андроид повторяет движения человека, облаченного в специальный костюм-экзоскелет. Почему? Выход космонавтов в открытый космос может длиться более 10 часов, они работают на внешней поверхности "Союзов" и МКС. Это длительный стресс, изматывающие условия и, будем честны, все-таки ситуация повышенной опасности. А если для таких работ использовать "Федора", операторы в управляющих костюмах могут меньше рисковать и больше отдыхать.

И даже в случае нештатных ситуаций - таких, как сегодня, в будущем человекоподобные роботы могут быть полезны. Как рассказал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, "Федора", к сожалению, стыковаться в ручном режиме пока еще не научили. Но уже сейчас разработчики робота продумывают сценарии, когда в будущем специалист-оператор может подключиться к андроиду с Земли - и через него управлять стыковкой.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Робот "Федор"
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