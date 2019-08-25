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25.08.2019 16:12
Рубрика: В мире

Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил 25 августа, что не намерен платить 39 миллиардов фунтов стерлингов (48 миллиардов долларов) Брюсселю, если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без сделки. Об этом Джонсон заявил в интервью британским телеканалам.

Заявление было сделано после переговоров Джонсона с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам британского премьера, оба его собеседника понимают, что "если сделка не будет утверждена, то не будет и никаких юридических обязательств по 39 миллиардам фунтов".

Вместо этого Джонсон предлагает пустить средства на инвестиции и поддержку британских фермеров. При этом остается неясным, говорил ли Джонсон на встречах с Меркель и Макроном, что Лондон не намерен платить в случае выхода из ЕС без сделки.

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Вместе с тем Джонсон ожидает "большого прогресса" в формировании итогового соглашения и надеется, что новый документ будет одобрен парламентом Соединенного королевства.

"Думаю, на данный момент есть реальный шанс, что мы достигнем сделки, но для того, чтобы получить это соглашение... мы должны подготовиться к выходу из Евросоюза без него. Я думаю, что шансы на заключение сделки растут", - сказал он журналистам.

Выход Британии из ЕС, со сделкой или без нее, намечен на 31 октября.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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