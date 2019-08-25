Первый официальный старт фигуристов в новом сезоне подарил радость: Камила Валиева победила на юниорском этапе Гран При в Куршевеле. Проигрывая после падения в короткой программе Майе Хромых, ровеснице и, естественно, тоже ученице тренера Этери Тутберидце, и кореянке Со Ен И, Камила легко обыграла их в произвольной. Разрыв от занявшей второе место Со Ен И - 13 баллов. А одноклубница Майя - третья.

Да, Валиева упала и в произвольной, но зато выполнила четверной тулуп и множество сложнейших элементов. А ее короткая программа "Девушка на шаре", навеянная творчеством великого Пикассо, настолько хороша, что внучка великого художника пригласила россиянку в Париж, полюбоваться картинами гениального деда.

Но дело не только в прыжках. Камила, в отличие от многих сверстниц, необыкновенно артистична. Прыжок - разбег - прыжок - это совсем не ее стиль. Совершенно точно в сборной России появился новый вундеркинд. Валиева уже сегодня не слабее других наших и не наших звездочек ни в технике, ни в умении создавать сложнейшие хореографические образы.

Сколько же открытий приносит нам женское фигурное катание. Новые и новые волны талантов накатывают одна за другой. Сначала Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова и, будем считать, Юлия Липницкая. Затем нынешние лидеры Евгения Медведева и Алина Загитова и, пожалуй, Софья Самодурова. Потом явилась на свет и третья волна. Совсем юная, освоившая четверные - Александра Трусова, Анна Щербакова… Все они, кроме покинувших лед Сотниковой и Липницкой, способны бороться за золото следующих Олимпийских игр.

И вот четвертый вал: Камила Валиева. Она сможет выйти на лед под самый Новый год в Красноярске, чтобы поспорить со звездами за медали чемпионата России. Но во взрослых чемпионатах, проводящихся под эгидой Международного Союза конькобежцев участвовать Камиле рановато. Зато если все хорошо сложится и сладится, то возраст как раз и позволит попасть на Зимние Игры 2022 года в Пекине.