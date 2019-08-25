Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе, взятой у спортсмена во время чемпионата мира в Братиславе, обнаружен кокаин.

Вердикт Международной федерации хоккея, под чьей эгидой проходил турнир, был суров и предсказуем - четыре года вне сборной. Таким образом, Кузнецов не сможет выступать за "красную машину" до лета 2023 года и пропустит следующую Олимпиаду. Также спортсмен лишен бронзовой медали ЧМ-2019 - того самого турнира, на котором он провалил допинг-тест.

В обращении, которое опубликовал от имени Евгения "Вашингтон Кэпиталз" - клуб, за который выступает центрфорвад, - Кузнецов отметил, что принимает наказание и понимает, что разочаровал своих болельщиков, партнеров по команде и семью. Примечательно, что НХЛ дисквалифицировать спортсмена не стала, и Кузнецов сможет продолжить заокеанскую карьеру.