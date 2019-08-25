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25.08.2019 15:46
Рубрика: В мире

Испанский король Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Текст: Юрий Когалов

Король Хуан Карлос I, отец нынешнего монарха Испании Филиппа VI, перенес в субботу операцию на сердце. Как пишет El Pais, врачи сделали ему три аортокоронарных шунтирования, чтобы предотвратить риск возникновения инфаркта.

Фото: Martijn Beekman / ANP / AFP
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В настоящее время Хуан Карлос восстанавливается после хирургического вмешательства. В больнице его уже посетила супруга королева София, ожидается визит короля Филиппа VI. А вот принцесс Леонор и Софию к дедушке пустят лишь после того, как врачи дадут на это свое разрешение.

Хирургическое вмешательство было запланировано после последнего медицинского осмотра 81-летнего экс-главы государства, которое тот прошел в июне. "Операция, длившаяся около пяти часов, прошла без происшествий… Пациент был направлен в отделение интенсивной терапии для послеоперационного наблюдения", - проинформировали в клинике. "У него хорошее настроение, он уже встал и начал принимать пищу", - рассказала управляющая Люсия Алонсо.

Фото: AFP PHOTO / POOL / JUSTIN TALLIS
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За свою долгую жизнь Хуан Карлос многократно ложился под нож хирургов, но впервые операция была проведена на сердце. В 1954 году ему удалили аппендицит. Неоднократно король оказывался в больнице из-за своих спортивных увлечений - с различными травмами. Перелом, полученный в 2012 году во время охоты на слонов Ботсване, в итоге привел к снижению активности Хуана Карлоса, и спустя два года он передал трон сыну. Но только три месяца назад он перестал принимать участие официальных мероприятиях.

Примечательно, что идею отойти от общественной жизни монарх рассматривал с тех пор, как ему исполнилось 80 лет (5 января 2018 года). Однако он не стал торопиться с ее исполнением, поскольку в прошлом году также праздновали 40-летие испанской конституции, и пропустить это событие он просто не мог.

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