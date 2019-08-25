Исследователи выяснили, сколько россиян трут памятники на удачу

По данным опроса туристического сервиса Туту.ру, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.

Еще 43% россиян прикасаются к историческим памятникам "по разным причинам", а 23% людей признались, что им сложно удержаться от желания потереть достопримечательность.

При этом 2% путешественников и вовсе стараются составлять свой маршрут таким образом, чтобы в пути повстречать максимальное количество "скульптур удачи", передает РИА Новости.

В опросе приняли участие почти 3,7 тысячи человек. Как отметили сотрудники туристического сервиса, многие путешественники верят, что прикосновения к разным частям известных скульптур приносят удачу. В связи с чем на памятниках часто встречаются порядком отполированные места.