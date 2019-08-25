Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов

Министерство обороны Республики Корея заявило о начале проведения двухдневных военных маневров в районе архипелага Токто (Такэсима) в акватории Восточного (Японского) моря. На острова также претендует и Япония, но они находятся под контролем корейцев. Сеул при этом решил проявить твердость, и проводит учения с большим размахом, задействовав морскую пехоту. На официальные протесты Токио Южная Корея уже заявила, что на своей территории будет делать то, что посчитает нужным, без консультаций с посторонними силами.

Прошло всего четыре дня после решения официального Сеула отказаться от продления договора об обмене военной информацией с Японией, как последовал новый шаг Южной Кореи, который явно направлен на то, чтобы подчеркнуть твердость корейцев в развернувшемся противостоянии с японцами.

"Сегодня и завтра мы проводим военные учения по защите территорий в Восточном море. В маневрах примут участие корабли ВМС, службы береговой охраны, самолеты ВМС, ВВС, а также подразделения корпуса морской пехоты и сухопутных войск", - заявили 25 августа в командовании ВМС Республики Корея (РК). Было также указано, что название учений, которые проводятся с 1986 года, несколько изменено и теперь звучит как "учения по защите территорий в Восточном море". Тем самым корейские военные, по их словам, намерены продемонстрировать свою решимость защитить архипелаг Токто и прочие принадлежащие Республике Корея земли в акватории Восточного (Японского) моря.

Южная Корея и ранее проводила подобные учения, но в зависимости от состояния отношений с Японией, которая также претендует на архипелаг, масштаб и содержание маневров менялись. Если связи с Токио были в неплохом состоянии, то Сеул обычно проводил подобные учения в сокращенном варианте, без высадки десанта морской пехоты. Если же была напряженность и споры с Японией, то наоборот - с размахом.

Так как сейчас южнокорейско-японские отношения переживают полосу сильнейшего кризиса, это сказалось и на учениях. К десанту морской пехоты подключатся еще и силы сухопутных войск. В командовании ВМС РК и не скрывали размах маневров: "Да, по сравнению с прошлым годом масштаб учений возрос".

Как и ожидалось, все это не прошло без реакции со стороны Японии. Правительство Страны восходящего солнца выразило "глубокое сожаление" в связи с учениями и потребовало их "немедленного прекращения". Кроме того, по дипломатическим каналам японцы довели до корейцев позицию о том, что архипелаг Такэсима (японское название Токто - прим. "РГ") является "неотъемлемой частью территории Японии".

Впрочем, ответ Южной Кореи тоже не замедлил себя ждать и был абсолютно предсказуем. "Токто исторически, географически и с точки зрения международного права является частью территории Республики Корея… Мы намерены и впредь придерживаться подобной твердой позиции в случае возобновления Японией искажающих ситуацию заявлений", - отметили в МИД РК.

Южнокорейские военные в ответ на заявления японцев сказали, что на своей территории имеют полное право проводить любые военные маневры, а потому любые протесты Токио неуместны, так как Токто принадлежит Корее.