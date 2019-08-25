Южная Корея начала учения в районе спорных с Японией островов

Прошло всего четыре дня после решения официального Сеула отказаться от продления договора об обмене военной информацией с Японией, как последовал новый шаг Южной Кореи, который явно направлен на то, чтобы подчеркнуть твердость корейцев в развернувшемся противостоянии с японцами.
"Сегодня и завтра мы проводим военные учения по защите территорий в Восточном море. В маневрах примут участие корабли ВМС, службы береговой охраны, самолеты ВМС, ВВС, а также подразделения корпуса морской пехоты и сухопутных войск", - заявили 25 августа в командовании ВМС Республики Корея (РК). Было также указано, что название учений, которые проводятся с 1986 года, несколько изменено и теперь звучит как "учения по защите территорий в Восточном море". Тем самым корейские военные, по их словам, намерены продемонстрировать свою решимость защитить архипелаг Токто и прочие принадлежащие Республике Корея земли в акватории Восточного (Японского) моря.
Южная Корея и ранее проводила подобные учения, но в зависимости от состояния отношений с Японией, которая также претендует на архипелаг, масштаб и содержание маневров менялись. Если связи с Токио были в неплохом состоянии, то Сеул обычно проводил подобные учения в сокращенном варианте, без высадки десанта морской пехоты. Если же была напряженность и споры с Японией, то наоборот - с размахом.
Так как сейчас южнокорейско-японские отношения переживают полосу сильнейшего кризиса, это сказалось и на учениях. К десанту морской пехоты подключатся еще и силы сухопутных войск. В командовании ВМС РК и не скрывали размах маневров: "Да, по сравнению с прошлым годом масштаб учений возрос".
Как и ожидалось, все это не прошло без реакции со стороны Японии. Правительство Страны восходящего солнца выразило "глубокое сожаление" в связи с учениями и потребовало их "немедленного прекращения". Кроме того, по дипломатическим каналам японцы довели до корейцев позицию о том, что архипелаг Такэсима (японское название Токто - прим. "РГ") является "неотъемлемой частью территории Японии".
Впрочем, ответ Южной Кореи тоже не замедлил себя ждать и был абсолютно предсказуем. "Токто исторически, географически и с точки зрения международного права является частью территории Республики Корея… Мы намерены и впредь придерживаться подобной твердой позиции в случае возобновления Японией искажающих ситуацию заявлений", - отметили в МИД РК.
Южнокорейские военные в ответ на заявления японцев сказали, что на своей территории имеют полное право проводить любые военные маневры, а потому любые протесты Токио неуместны, так как Токто принадлежит Корее.