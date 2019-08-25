Калинская и Донской пробились в основную сетку US Open

Завтра в Нью-Йорке стартует последний турнир серии "Большого шлема" в году - Открытый чемпионат США (US Open) по теннису.

Последними путевки в основной этап завоевали Евгений Донской и Анна Калинская. Они успешно прошли квалификацию, победив в финалах Дэриана Кинга и Эйжи Мухаммад соответственно.

Чуть ранее определились мужская и женская сетки US Open. Жребий оказался неблагосклонен к нашим девушкам. К примеру, Мария Шарапова завтра ночью сыграет с Сереной Уильямс, а Анна Блинкова - с первой ракеткой мира Наоми Осака.

Что касается мужчин, то россиянам здесь относительно повезло. Пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится завтра с Праджнешем Гуннесвараном из Индии, а днем позже Карен Хачанов сыграет с Вашеком Поспишилом (Канада).