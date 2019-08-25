По итогам седьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) в верхней части турнирной таблицы произошли серьезные изменения.

Игры с "Локомотивом" болельщики "Краснодара" ждали с опаской, но их команда смогла набрать в ней одно очко. Фото: Андрей Шрамко / ТАСС

Неожиданно уступив "Уфе" (0:1), единоличное лидерство утратил питерский "Зенит". Его догнали "Краснодар" с "Локомотивом", которые в центральном матче тура разошлись миром - 1:1.

Пожалуй, впервые за свою недолгую 11-летнюю историю краснодарцы находятся под таким давлением. Эта команда и раньше выступала в квалификации еврокубков, но то была Лига Европы. А сейчас южане борются за попадание в Лигу чемпионов, да еще и стараются не отпустить конкурентов во внутреннем первенстве.

В Премьер-лиге больше не осталось команд без поражений. Последним проиграл питерский "Зенит"

Но, похоже, "Краснодар" останется без главного клубного турнира континента. Крупно проиграв в гостях "Олимпиакосу" (0:4), "быки" лишились реальных шансов на победу в двухматчевом противостоянии. Чудеса в футболе бывают, но вряд ли греки упустят свое.

Начало встречи с "Локомотивом" напомнило игру с "Олимпиакосом": краснодарцы нервничали и уже на пятой минуте пропустили после грубейшей ошибки голкипера Матвея Сафонова, не справившегося с несильным ударом Гжегожа Крыховяка.

К чести хозяев, они все же отыгрались и могли вырвать победу. Но, надо полагать, ничья в такой ситуации - не самый плохой результат. Особенно во встрече с вице-чемпионом страны.

- Ничью с "Локомотивом" считаю достойным результатом. Мы хотя бы набрали очки, а тот же "Зенит" проиграл сегодня, - отметил защитник "Краснодара" Урош Спайич.

То, что зенитовцев ждет сложный выезд в Уфу, было понятно изначально. Домашняя ничья с "Ахматом", дисквалификация Сергея Семака за оскорбления судей, потеря из-за травм Дриусси и Малкома - с таким багажом подошли питерцы к поездке в столицу Башкортостана.

И все же состав у Семака такой, что даже с учетом отсутствия Малкома и Дриусси ему было из кого выбирать. Артем Дзюба, Сердар Азмун, Эмилиано Ригони - все они вышли с первых минут. Но уже второй матч подряд питерцы не могут забить. К слову, до визита в Уфу "Зенит" оставался динственной командой без поражений в Премьер-лиге.

Статистика

"Тамбов" - "Динамо" - 0:2

Голы: Филипп, 41, Панченко, 80.

"Уфа" - "Зенит" - 1:0

Гол: Фомин, 79.

"Краснодар" - "Локомотив" - 1:1

Голы: Сулейманов, 43 - Крыховяк, 5.