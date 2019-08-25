"Крылья Советов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

В рамках седьмого тура чемпионата России по футболу "Крылья Советов" в Самаре принимают "Спартак".

Подопечные Миодрага Божовича пока стабильными результатами похвастаться не могут. После шести матчей у самарцев только шесть очков и тринадцатое место.

Если бы "Крылья" в прошлом туре не победили "Урал" (3:1), то вполне возможно, что черногорский специалист лишился бы своей должности. Сейчас ситуация чуть лучше, но хозяевам расслабляться не стоит. Неудача в сегодняшнем матче отправит их в зону вылета.

Что касается "Спартака", то он в этот понедельник обыграл в дерби ЦСКА. Эта победа позволит Олегу Кононову на время перевести дух. Впрочем, и почивать на лаврах красно-белым не стоит - москвичи хоть и находятся в группе лидеров, также легко могут из нее выпасть. Слишком уж высокая плотность среди первых восьми команд.

Матч "Крылья-Советов" - "Спартак" начнется 25 августа в 19:00 по московскому времени. Следите за событиями в этой встрече вместе с "РГ".