В воскресенье определились победители сразу трех предсезонных турниров с участием команд Континентальной хоккейной лиги. Кубок Латвийской железной дороги достался рижскому "Динамо", мемориал Ромазана выиграл челябинский "Трактор", а Кубок мэра в шестой раз в истории подняли над головой хоккеисты московского "Динамо".

На турнире в Риге последний по хронологии матч оказался титульным - встречавшиеся в нем местное "Динамо" и казанский "Ак Барс" до того прошли по дистанции без поражений. В очной встрече сильнее оказались рижане - 3:2. Они и заняли первое место, а "барсы" довольствовались вторым. Третьим финишировал накативший на финише ярославский "Локомотив". Вслед за "Автомобилистом" (3:0) волжане обыграли минское "Динамо" - 5:3. К слову, для белорусского клуба это поражение стало уже девятым подряд в межсезонье.

Тренерский штаб "Динамо" на Кубке мэра подбирает партнеров в звено Вадима Шипачева (номер 87). Фото: РИА Новости

Традиционный мемориал Ромазана в Магнитогорске венчала битва земляков, представляющих один регион, - местного "Металлурга" и челябинского "Трактора". На этот раз победа досталась номинальным гостям - 2:1. Но главный тренер "Трактора" Петерис Скудра, даже несмотря на итоговое первое место, отреагировал на произошедшее спокойно.

- Мы решали свои задачи и довольны тем, что получилось выиграть. Это добавило хорошего настроения, но по большому счету ничего не значит. Сейчас едем домой, готовимся к сезону, - заявил Скудра.

Третье место в Магнитогорске заняла "Сибирь", которая в своем заключительном матче переиграла китайский "Куньлунь" - 2:1.

Что же касается Кубка мэра Москвы, то здесь еще накануне была зафиксирована сенсация. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА был жестоко бит "Витязем" - 5:0. Кстати, подольский клуб в межсезонье сменил главного тренера. Михаил Кравец сменил на этом посту Валерия Белова, трудившегося у руля подольского клуба три года. Кравцу 55 лет, он уже давно на тренерской работе, но пока его опыт в роли главного тренера клуба КХЛ ограничивается тремя матчами в качестве и.о. в питерском СКА в ноябре 2012-го. Неудивительно, что победа над чемпионом его изрядно вдохновила.

- Игра показала, что у команды "Витязь" есть характер, есть мастера и одна команда, единый кулак, который бьется от первой до последней минуты, - сказал Кравец на пресс-конференции.

То, что победа "витязей" неслучайна, стало понятно на следующий день, когда подмосковный клуб встречался со "Спартаком". "Красно-белые" в межсезонье тоже поменяли главного тренера, и на эту должность пригласили одного из самых титулованных наших специалистов. Олег Знарок брал Кубок Гагарина с московским "Динамо" и питерским СКА. Едва ли кто-то всерьез думает, что ему под силу повторить успех со "Спартаком", но качественного шага вперед при Знарке от команды, безусловно, ждут. До Кубка мэра казалось, что он непременно последует. "Красно-белые" летом не знали поражений и даже взяли трофей, выиграв турнир в Чехии. Затем они обыграли в контрольном матче "Динамо" (2:0).

Но в "Мегаспорте" у "Спартака" что-то пошло не так. Сначала команда без особых шансов проиграла злейшему врагу ЦСКА - 2:5. Не менее принципиальная битва с "бело-голубыми" закончилась со счетом 4:1 в пользу динамовцев. Вчера спартаковцы проиграли еще и "Витязю" - 1:2. Единственный гол в составе "красно-белых" за две минуты до сирены забил Кокарев.

- Сегодня лучше играли, чем в предыдущих матчах. За всю предсезонку забили всего один гол в большинстве. Этот момент очень настораживает. Но на тренировках ребята неплохо разыгрывают лишнего. Что-то наклевывается, должно когда-то прорвать, - признался после матча Знарок.

Титул в итоге разыграли в последнем матче "Динамо" и ЦСКА. Главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов прямо сейчас определяется с сочетанием первого звена - в нем идет поиск напарников к капитану команды Вадиму Шипачеву. В игре со "Спартаком" роли крайних форвардов в ударной тройке достались Даниилу Тарасову и новичку команды Дмитрию Яшкину, который перебрался в КХЛ после безуспешных попыток закрепиться в НХЛ в основе сначала "Сент-Луиса", а затем и "Вашингтона". Яшкин забил в первой же игре, и, по словам Крикунова, "у Дмитрия есть возможность зацепиться за первое звено и закрепиться в нем".

На матч с ЦСКА Тарасов не вышел, и в первом звене появился Иван Игумнов. Именно он с передачи Яшкина открыл счет на 24-й минуте, когда "Динамо" реализовало большинство. ЦСКА быстро ответил шайбой Чмыхова - 1:1 по итогам двух периодов.

Армейцы в конечном итоге добились победы. Решающим стал гол Секача на 45-й минуте. Но счет 2:1 позволил ЦСКА занять только третье место на турнире. Сразу три команды набрали равное количество очков, поэтому пришлось считать разницу шайб. Она оказалась лучшей у "Динамо". Капитан команды Вадим Шипачев после игры получил главный приз. К слову, "бело-голубые" побеждают на Кубке мэра уже в шестой раз. Это лучший показатель. Второе место досталось "Витязю", третьим стал ЦСКА.