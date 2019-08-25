Новости

Disney показал первый кадр Эммы Стоун в роли Стервеллы 22:25
Названа точная дата выхода продолжения "Черной пантеры" 22:15
Кириенко прокомментировал подпись "Крым. Россия" в The Guardian 21:46
Стали известны самые популярные у москвичей мастер-классы 21:42
Патриарх Кирилл: Пацифисты неверно толкуют слова из Библии 21:32
В Чечне неизвестные забросали камнями пассажирский поезд 21:09
Песков оценил возможность взаимодействия России с G7 21:06
На библиотечном конгрессе в Афинах открылись российские стенды 21:00
Трамп удивился приглашению главы МИД Ирана на G7 20:56
Пострадавший в подмосковном торговом центре ребенок доставлен в столицу 20:16
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками 20:12
Саммит в "нормандском формате" может пройти в Париже в ближайшее время 20:12
В Ленобласти в аварии погиб мотоциклист и пострадали двое детей 20:10
Актер Верник объяснил, почему его сын высморкался в пятитысячную купюру 20:06
На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы 19:48
Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски 19:41
Российские парламентарии не нашли серьезных нарушений на выборах в Абхазии 19:33
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево 19:32
Под Ростовом заключенный сбежал из исправительной колонии 19:28
Прокуратура в Тюмени проверит данные об отказе врачей принять пациентку 19:11
Пожар потушен рядом с ЦНИИмаш в Королеве 19:01
В КБР турист сорвался в ущелье во время прыжка с тарзанки 18:38
На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана 18:14
Очевидцы рассказали о гибели режиссера Игоря Хомского 18:06
В Томской области произошел пожар в цехе по переработке панелей МДФ 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
25.08.2019 22:42
Рубрика: Спорт

"Динамо" бежит

Команда Владимира Крикунова выиграла Кубок мэра Москвы
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 188(7946)
В воскресенье определились победители сразу трех предсезонных турниров с участием команд Континентальной хоккейной лиги. Кубок Латвийской железной дороги достался рижскому "Динамо", мемориал Ромазана выиграл челябинский "Трактор", а Кубок мэра в шестой раз в истории подняли над головой хоккеисты московского "Динамо".

На турнире в Риге последний по хронологии матч оказался титульным - встречавшиеся в нем местное "Динамо" и казанский "Ак Барс" до того прошли по дистанции без поражений. В очной встрече сильнее оказались рижане - 3:2. Они и заняли первое место, а "барсы" довольствовались вторым. Третьим финишировал накативший на финише ярославский "Локомотив". Вслед за "Автомобилистом" (3:0) волжане обыграли минское "Динамо" - 5:3. К слову, для белорусского клуба это поражение стало уже девятым подряд в межсезонье.

Тренерский штаб "Динамо" на Кубке мэра подбирает партнеров в звено Вадима Шипачева (номер 87). Фото: РИА Новости

Традиционный мемориал Ромазана в Магнитогорске венчала битва земляков, представляющих один регион, - местного "Металлурга" и челябинского "Трактора". На этот раз победа досталась номинальным гостям - 2:1. Но главный тренер "Трактора" Петерис Скудра, даже несмотря на итоговое первое место, отреагировал на произошедшее спокойно.

- Мы решали свои задачи и довольны тем, что получилось выиграть. Это добавило хорошего настроения, но по большому счету ничего не значит. Сейчас едем домой, готовимся к сезону, - заявил Скудра.

Третье место в Магнитогорске заняла "Сибирь", которая в своем заключительном матче переиграла китайский "Куньлунь" - 2:1.

Что же касается Кубка мэра Москвы, то здесь еще накануне была зафиксирована сенсация. Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА был жестоко бит "Витязем" - 5:0. Кстати, подольский клуб в межсезонье сменил главного тренера. Михаил Кравец сменил на этом посту Валерия Белова, трудившегося у руля подольского клуба три года. Кравцу 55 лет, он уже давно на тренерской работе, но пока его опыт в роли главного тренера клуба КХЛ ограничивается тремя матчами в качестве и.о. в питерском СКА в ноябре 2012-го. Неудивительно, что победа над чемпионом его изрядно вдохновила.

- Игра показала, что у команды "Витязь" есть характер, есть мастера и одна команда, единый кулак, который бьется от первой до последней минуты, - сказал Кравец на пресс-конференции.

То, что победа "витязей" неслучайна, стало понятно на следующий день, когда подмосковный клуб встречался со "Спартаком". "Красно-белые" в межсезонье тоже поменяли главного тренера, и на эту должность пригласили одного из самых титулованных наших специалистов. Олег Знарок брал Кубок Гагарина с московским "Динамо" и питерским СКА. Едва ли кто-то всерьез думает, что ему под силу повторить успех со "Спартаком", но качественного шага вперед при Знарке от команды, безусловно, ждут. До Кубка мэра казалось, что он непременно последует. "Красно-белые" летом не знали поражений и даже взяли трофей, выиграв турнир в Чехии. Затем они обыграли в контрольном матче "Динамо" (2:0).

Но в "Мегаспорте" у "Спартака" что-то пошло не так. Сначала команда без особых шансов проиграла злейшему врагу ЦСКА - 2:5. Не менее принципиальная битва с "бело-голубыми" закончилась со счетом 4:1 в пользу динамовцев. Вчера спартаковцы проиграли еще и "Витязю" - 1:2. Единственный гол в составе "красно-белых" за две минуты до сирены забил Кокарев.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин посетил открытие Кубка мира по хоккею среди юниоров

- Сегодня лучше играли, чем в предыдущих матчах. За всю предсезонку забили всего один гол в большинстве. Этот момент очень настораживает. Но на тренировках ребята неплохо разыгрывают лишнего. Что-то наклевывается, должно когда-то прорвать, - признался после матча Знарок.

Титул в итоге разыграли в последнем матче "Динамо" и ЦСКА. Главный тренер "бело-голубых" Владимир Крикунов прямо сейчас определяется с сочетанием первого звена - в нем идет поиск напарников к капитану команды Вадиму Шипачеву. В игре со "Спартаком" роли крайних форвардов в ударной тройке достались Даниилу Тарасову и новичку команды Дмитрию Яшкину, который перебрался в КХЛ после безуспешных попыток закрепиться в НХЛ в основе сначала "Сент-Луиса", а затем и "Вашингтона". Яшкин забил в первой же игре, и, по словам Крикунова, "у Дмитрия есть возможность зацепиться за первое звено и закрепиться в нем".

На матч с ЦСКА Тарасов не вышел, и в первом звене появился Иван Игумнов. Именно он с передачи Яшкина открыл счет на 24-й минуте, когда "Динамо" реализовало большинство. ЦСКА быстро ответил шайбой Чмыхова - 1:1 по итогам двух периодов.

Армейцы в конечном итоге добились победы. Решающим стал гол Секача на 45-й минуте. Но счет 2:1 позволил ЦСКА занять только третье место на турнире. Сразу три команды набрали равное количество очков, поэтому пришлось считать разницу шайб. Она оказалась лучшей у "Динамо". Капитан команды Вадим Шипачев после игры получил главный приз. К слову, "бело-голубые" побеждают на Кубке мэра уже в шестой раз. Это лучший показатель. Второе место досталось "Витязю", третьим стал ЦСКА.

Спорт Хоккей Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Москва Спортивные организации Хоккейные клубы "Динамо" Рига Спортивные организации Хоккейные клубы "Трактор"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Лидеры стран G7 поддерживают усиление сотрудничества с Россией
Джонсон отказался платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов за Brexit
Президентские выборы стартовали в Абхазии
На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве