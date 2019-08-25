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25.08.2019 21:00
Рубрика: В мире

На библиотечном конгрессе в Афинах открылись российские стенды

Текст: Денис Кабанов (Афины)

На проводящемся в Афинах 85-м Всемирном библиотечном и информационном конгрессе открылись стенды российской делегации.

"Очень хочется, чтобы библиотекари были заметны во всем мире, - отметил в своей речи директор Российской библиотечной ассоциации (РБА) Михаил Афанасьев. - Ведь это профессия, которую не замечают в повседневной жизни. Таких профессии две: библиотекарь и почтальон".

"Они есть в каждом большом и маленьком населенном пункте, - продолжил он. - Спросите у себя - вы видели сегодня почтальона? И вы скажете - я не помню". "И также, как у почтальонов, у библиотекарей сегодня трудное время, - считает глава РБА. - Это, в первую очередь, связано с развитием новых технологий. И мы своими делами и презентацией своей деятельности должны доказывать, что мы есть, мы существуем".

"Весьма символично, что представительная делегация, в которую входит руководство ведущих библиотек России, посещает Грецию во время российско-греческого Года языка и литературы, - отметил в своей приветственной речи посол России в Греции Андрей Маслов. - Общественностью Греции любимы Толстой, Достоевский, Чехов и многие другие русские литераторы. В свою очередь в России хорошо знают греческих авторов, от античных до современных".

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Дипломат выразил уверенность, что работа стенда Российской библиотечной ассоциации и участие российской делегации в конгрессе будет способствовать упрочению двусторонних гуманитарных связей через налаживание плодотворного долгосрочного взаимодействия между библиотечными учреждениями и ассоциациями России и Греции.

Уже 85 лет библиотечное сообщество мира собирается на ежегодные конференции. Россия, а тогда еще СССР, с послевоенных лет участвует в деятельности международного профессионального библиотечного сообщества. За это время в российском участии были периоды и подъема и спада.

Финансовые проблемы привели к тому, что в начале двухтысячных годов участие нашей страны во всемирных конгрессах было под вопросом. Порой делегации состояли из 10 человек. Последние несколько лет российское представительство поступательно наращивается. В Афинах Россия представила три стенда: стенд РБА, стенд Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и стенд фирмы "Библиотека".

В мире Европа Греция
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