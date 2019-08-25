В правительстве сейчас обсуждаются две схемы организации "производственной медицины". На предприятиях, где нет медицинских кабинетов или мало работников, возможна организация подразделений любого медучреждения в регионе, рассказали "РГ" в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Врач на предприятии не только окажет первую помощь, но и может направить к узкому специалисту. Фото: iStock

Когда на предприятии уже есть медицинская структура, предполагается заключить договор между таким предприятием и близлежащей медицинской организацией по организации полноценной медицинской ­помощи работающим, включая получение работниками специализированной медпомощи, их направление на те исследования, которые на предприятии организованы быть не могут, запись к узким специалистам и т.д.

"Предполагается, что "цеховой" или, как еще его можно назвать, "офисный" врач будет вести полицевой учет работников, составлять план диспансеризации и организовывать ее проведение на производстве (своими силами, выездными методами, путем записи работников в медицинскую организацию), оценивать результаты проведенной диспансеризации, отслеживать рекомендации и назначения по итогам диспансеризации с учетом выявленных заболеваний, составлять индивидуальные планы ведения работников, осуществлять диспансерное наблюдение", - сообщили в аппарате вице-премьера. А также выявлять ранние признаки формирования профессиональных заболеваний и оказывать неотложную медицинскую помощь (при необходимости).

Также медики на предприятиях будут проводить школы здоровья, организовывать мероприятия по формированию здорового образа жизни, двигательной активности работников, вести просветительскую работу.

Это позволит обеспечить непрерывное наблюдение за здоровьем работников, в первую очередь за лицами из групп риска с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, костно-мышечной системы, эндокринологическими заболеваниями, предупреждать и предотвращать развитие заболеваний.

На один вложенный рубль в профилактику отдача составляет 5-6 рублей

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов напоминает, что и сегодня есть требования об оборудовании производственных здравпунктов. В частности, такие нормы обязательны для нефтеперерабатывающих предприятий с численностью более 400 человек. Кроме того, если на предприятии в ночную смену работает более 100 работников, должна дежурить медсестра или фельдшер. Также здравпункты должны быть у организаций, занятых пассажироперевозками, морские и речные порты. "ВЭти нормы изначально вводились не столько с целью профилактики, сколько с целью оказания медпомощи на вредных и опасных производствах и мониторинга влияния вредных факторов на здоровье персонала", - отмечает Завьялов.

С точки зрения экономики меры укрепления здоровья сотрудников являются одними из самых эффективных. "На один вложенный рубль в профилактику заболеваний отдача составляет 5-6 рублей, то есть рентабельность - 500-600%", - подчеркивает кандидат экономических наук Алексей Яшкин. Сейчас же финансовые потери российских предприятий, связанные с условиями труда и профзаболеваниями, превышают два триллиона рублей в год.

"У нас на предприятии есть врач, у него свой кабинет. Доктор оформлен на полставки, в его обязанности входит проведение предрейсовых осмотров водителей, оформление допуска к работе и путевых листов. Кроме этого, для всех желающих он проводит вакцинацию, выдает таблетки, - рассказал "РГ" Владислав Авсиевич, генеральный директор предприятия по производству торгового оборудования "КС-Октябрь" (Кострома). - Конечно, уколы могла бы сделать и медсестра. Но если у кого-то из сотрудников возникли вопросы или проблемы со здоровьем, врач сразу может принять, что-то посоветовать, дать направление на обследование к узким специалистам. Если человеку нужна врачебная консультация, то у нас он может получить ее прямо на месте".

Инициатива хорошая, но труднореализуемая, считает Сергей Измайлов, директор компании "Форвард" (Нижний Новгород): "Где взять квалифицированный медперсонал, если его не хватает даже в учреждениях здравоохранения? Сумеют ли небольшие предприятия открыть у себя медпункты, соответствующие всем требованиям? Ведь им потребуется лицензировать услугу, получить сертификат соответствия. Мне представляется, что более приемлемым вариантом стало бы создание мобильных медкабинетов. Тогда медики смогут по графику посещать то или иное предприятие". Такого же мнения придерживается председатель колхоза "СПК Зерновой" (Кировская область) Рашид Халиуллин. В целом бизнес сходится в том, что не везде медкабинеты оправданы, а в первую очередь они нужны при большом штате сотрудников.