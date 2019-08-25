На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави. Он также отметил, что встреч с представителями американской стороны у Зарифа не предусмотрено.

Тегеран последние месяцы ведет активные переговоры со странами Европы, в том числе с Францией, пытаясь урегулировать ситуацию после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), направленного на урегулирование иранской ядерной проблемы и последовавших за выходом антииранских санкций со стороны Вашингтона.

До нынешнего визита в Биарриц глава МИД Ирана был в Париже 23 августа, где встречался с Макроном, обсуждая перспективы ядерной сделки.