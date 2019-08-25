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25.08.2019 09:50
Рубрика: В мире

На Украине испытали прожигом ступень ракеты-носителя "Циклон-4"

Текст: Константин Волков

Третья ступень ракеты-носителя "Циклон-4", спроектированная КБ "Южное" была испытана на прожиг. Об этом конструкторское бюро сообщило на своей странице в Facebook.

КБ отметило, что прожиг - важнейший тест перед началом полетных испытаний.

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Сами испытания, по информации создателей, прошли успешно, "двигатели ракеты включались пять раз, как и было запланировано".

Третья ступень "Циклон-4" использует жидкостной двигатель РД-861К для создания тяги и маневрирования.

Ракета "Циклон-4", создаваемая на крупнейшем украинском предприятии по производству космической техники - "Южном машиностроительном заводе" (Южмаш), предназначена для вывода на орбиту космических аппаратов различного назначения весом до 500 килограммов. Проект начинался в 2002 году совместно с Бразилией. Первый пуск с бразильского космодрома Алкантара планировался на 2006 год. Однако из-за финансовых трудностей работа так и не была завершена, а в 2015 году Бразилия вышла из проекта. Не так давно "Южмаш" объявил о сотрудничестве с Канадой в области создания ракет. Предполагается, что находящуюся на испытаниях третью ступень можно будет использовать в качестве второй ступени на ракетах проекта "Циклон-4М", создаваемой для канадского проекта морского запуска Maritime Launch Services. Запуск "Циклон-4М" планируется на 2020 год.

В мире экс-СССР Украина
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