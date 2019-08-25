Назван ранний симптом рака поджелудочной железы

По данным Национального института рака, в США смертность от рака поджелудочной железы находится на третьем месте среди всех видов онкологии. В России же связанная с поджелудочной железой онкология, по данным Минздрава РФ за 2018 год, по количеству случаев смерти от недуга занимает первое место - коэффициент летальности за прошедший период составил 39,9%.

Как пояснили в Американском обществе по борьбе с раком, ситуация осложняется тем, что на ранних стадиях заболевание редко имеет симптомы. Однако известно, что нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин. В итоге гиперинсулинемия может провоцировать гипогликемию, когда у пациента фиксируется низкий уровень сахара в крови.

- Но большинство опухолей не вырабатывают гормоны, поэтому обнаружить их гораздо сложнее, - пояснил CNN директор Центра лечения рака Монтефиоре-Эйнштейна в Бронксе доктор Стивен Либутти.

На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине. Также один из симптомов прогрессирующего недуга - желтушность кожи, склер и слизистых.

По данным зарубежных медиков, почти 90% пациентов с раком поджелудочной железы - люди старше 55 лет. Средний возраст при постановке диагноза составляет 71 год. У мужчин вероятность развития этого вида онкологии выше, чем у женщин.