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25.08.2019 16:40
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Нельзя приказать американским компаниям покинуть Китай

На основе соответствующих законов страны и основных международных правил Китай дал зеркальный ответ на решение США о введении дополнительных пошлин в размере 10 процентов на импорт товаров из КНР стоимостью около 300 миллиардов долларов. После этого некоторые американские чиновники приказали американским компаниям незамедлительно начать поиск альтернативы производству своей продукции в Китае, в том числе перенести его обратно в США, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Этот приказ нарушает правила рыночной экономики, и был отвергнут экономическим сообществом США.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В ходе торговой войны некоторые американские чиновники неоднократно приказывают американским компаниям покинуть территорию Китая. Эти административные рычаги не только наносят ущерб работе американских компаний, но и нарушают глобальный экономический порядок.

Национальная федерация ритейла (США) на днях заявила, что поиск альтернативы производству в Китае - это дорогостоящий и длительный процесс. Уйти от второй по величине экономики мира нереально. Торговая палата США отметила, что инвестиции американских компаний в Китае отвечают общим интересам народов двух стран. Палата также выразила надежду, что обе стороны как можно скорее вернутся за стол переговоров.

В настоящее время китайская экономика переходит в этап высококачественного развития, постепенно повышая свою позицию в глобальной производственной цепочке. С непрерывным повышением уровня трансформации китайской экономики ни одна другая экономика в мире не в силах конкурировать с Китаем в сфере привлечения иностранных инвестиций.

Во-первых, Китай имеет очень крупный рынок с населением в один миллиард 400 миллионов человек, который может принести транснациональным корпорациям огромные прибыли. В 2017 году валовая выручка от реализации продукции только у американских компаний, действующих в Китае, составила около 700 миллиардов долларов, объем прибыли составил более 50 миллиардов долларов. Данные компании Goldman Sachs за 2018 год показывают: если компания Apple полностью перенесет свое производство и сборку в США, ее производственные издержки увеличатся на 37 процентов.

Во-вторых, в Китае стали значительно снижать порог доступа на свой рынок для иностранных компаний и усилили защиту прав интеллектуальной собственности. Согласно докладу Всемирного банка, в минувшем году Китай повысил свою позицию на рейтинге деловой среды до 32 места, оказавшись экономикой, добившейся наибольшего прогресса в мире. Согласно докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о глобальном индексе инноваций за 2019 год, Китай занял 14 место в мире, продолжая укреплять свою позицию.

Именно поэтому за 7 месяцев этого года число новых предприятий с участием иностранного капитала в Китае превысило 24 тысячи, общая сумма реально используемого иностранного капитала увеличилась на 7,3 процента, составив 533 миллиарда 140 миллионов юаней. Эксперты отмечают, что коренные причины экономических проблем в США являются структурными. То, что американцы то и дело повышают тарифы на импортируемые из Китая товары, оказывая предельное давление на Китай, не поможет в преодолении проблем в американской экономике.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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