Новый аэропорт "Гагарин" выводит Саратов на новую высоту

Построенный в Саратове с нуля аэропорт "Гагарин" с 20 августа начал обслуживать рейсы и уже показал рост пассажиропотока. Безопасная, современная и комфортная авиагавань не просто станет украшением Саратовской области, но и придаст импульс развитию экономики региона.

Строительство аэропортового комплекса "Гагарин" в Саратове реализовано на основе механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". Новый аэропорт расположился в районе села Сабуровка, в 20 километрах севернее г. Саратова. Выбор места обусловлен возможностью обеспечить автомобильную и железнодорожную досягаемость аэропорта для пассажиров. Сегодня на машине есть возможность приехать в "Гагарин" двумя маршрутами - с Юга и с Севера. Обустроена железнодорожная платформа в шаговой доступности от пассажирского терминала. Кроме того, планируется развивать речной транспорт до аэропорта, что откроет, помимо прочего, широкие возможности для туризма на Волге. Просторный пассажирский терминал "Гагарина" (23 тыс. кв. м) способен обслужить до 570 пассажиров в час и до 1 миллиона в год.

Уже за первые дни работы пассажиропоток "Гагарина" на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта Саратова ("Центральный"). С 20 по 22 августа услугами нового аэропорта успели воспользоваться более 5500 пассажиров. 57 рейсов выполняли семь авиакомпаний. При этом впервые саратовцы получили возможность отправиться на отдых на курорты в Турцию на комфортном вместительном Boeing 737, рассчитанном на 189 человек.

Все авиакомпании, работавшие в старом аэропорту, перевели рейсы в новую авиагавань Саратова. В регион пришел и новый перевозчик. Крупнейший российский лоукостер - авиакомпания "Победа" - начал выполнять рейсы в Москву и уже готов открыть новые направления. Так, с октября "Победа" начнет трижды в неделю выполнять рейсы из Саратова в Санкт-Петербург. Ранее, 18 августа, после выполнения первого технического рейса генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков заявил, что красивый и современный "Гагарин" станет еще одним аэропортом в маршрутной сети перевозчика и выразил уверенность, что оператор нового аэропорта Саратова сможет эффективно и качественно обслуживать клиентов авиакомпании. О своем интересе к Саратову заявили "Уральские авиалинии", подчеркнув, что старый аэродром не мог принимать их самолеты.

Региональные власти возлагают большие надежды на новый аэропорт, полагая, что он откроет населению широкие возможности для путешествий и придаст новый импульс экономическому развитию Саратовской области. И для этого есть все основания.

"Гагарин" принципиально меняет инфраструктуру авиаперевозок, снимая те ограничения, которые многие годы существовали для гражданской авиации в Саратове. Дело не только в том, что пассажирский терминал старого аэропорта морально и физически устарел. Взлетно-посадочная полоса "Центрального" длиной чуть более двух километров с низкой несущей способностью не позволяла принимать никакие самолеты, кроме небольших региональных судов вместимостью до 100 пассажиров. Расположенный "в тисках" городской застройки старый аэропорт не мог развиваться сам и лишал развития город и авиасообщение в регионе.

Современный, комфортный аэропорт с развитой маршрутной сетью привлечет инвесторов

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что причина в невозможности обслуживать в старом аэропорту Саратова средне- и дальнемагистральные самолеты. "Чем меньше воздушное судно, тем выше издержки авиакомпаний на одного пассажира. А использование только малых региональных самолетов накладывает существенные ограничения на развитие маршрутной сети аэропорта, фактически лишая перспектив наращивания перевозок", - говорит эксперт. По его словам, последние годы пассажиропоток российской авиации показывал высокую динамику роста, зачастую опережая экономику в целом. При этом потенциальный спрос на услуги воздушного транспорта сохраняется и рост будет продолжаться. "В этих условиях Саратовской области был нужен аэропорт, который способен принимать более вместительные суда и тем самым вместе с авиакомпаниями удовлетворить нарастающий спрос на авиаперевозки", - подчеркивает Федор Борисов.

В России в последние годы было реализовано много крупных проектов, связанных с развитием аэропортовой инфраструктуры. Эксперты говорят, что в большинстве своем модернизация и строительство новых аэропортов позволяли нарастить объемы пассажиропотока и повысить качество сервиса. Федор Борисов приводит пример, что в Ростове-на-Дону или Симферополе и старые аэропорты были способны обслуживать достаточно вместительные воздушные суда, а новая аэропортовая инфраструктура, хотя и позволила повысить эффективность и нарастить пассажиропоток, не меняла ситуацию так принципиально, как в Саратове.

"Проект "Гагарин" уникален тем, что он позволяет авиакомпаниям изменить модель бизнеса, существенно экономя на себестоимости рейсов. Таким образом, создание новой инфраструктуры авиаперевозок в данном случае не должно приводить к росту стоимости перелета. Напротив, оно создает предпосылки для ее снижения", - говорит эксперт НИУ ВШЭ.

Уже сегодня благодаря "Гагарину" Саратовская область получила дополнительные инвестиции: на строительстве были задействованы местные подрядчики и поставщики, созданы новые рабочие места, в пассажирском терминале появились новые возможности для торговли, получила развитие автодорожная инфраструктура.

Но еще важнее долгосрочный эффект от нового аэропорта для развития Саратовской области, и он будет заключаться не только в повышении эффективности самой транспортной инфраструктуры. Регион станет привлекательнее для бизнеса. Федор Борисов подчеркивает: "Современный, комфортный аэропорт с развитой маршрутной сетью качественно изменит восприятие региона, в том числе со стороны потенциальных инвесторов".