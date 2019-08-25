Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "КукурузникаСамолет ТВС-2ДТС "Байкал" - завершающий вариант проекта ТВС, имеющего цельнокомпозитную конструкцию из углепластика и полностью новый фюзеляж и новую кабину пилотов. В сравнении с Ан-2 цельнокомпозитный самолет летает быстрее и дальше. Крейсерская скорость самолета - 330 километров в час, максимальная дальность полета составляет четыре тысячи километров. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС станет всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток.

Решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, будет принято в сентябре.

Как сообщили "РГ" в минпромторге, ТВС-2ДТС - экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. "С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет. - "РГ") создается новый серийный самолет. Самолет создается с целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов РФ, развития местных воздушных линий в обеспечение региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров", - отметили в министерстве.

В июле зампред правительства - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил Улан-Удэнский авиационный завод и провел совещание по вопросу запуска производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал". "Этот самолет нужен Дальнему Востоку. Я беседовал со всеми губернаторами, чьи регионы входят в территорию ДФО. Они все заинтересованы в том, чтобы появился самолет, который может осуществлять межрегиональные перевозки, чтобы он был экономичным, надежным, современным. Самолет "Байкал" по всем характеристикам устраивает", - отметил по итогам совещания вице-премьер.

По его словам вице-премьера, нужно сделать все необходимое, чтобы серийное производство самолета "Байкал" началось в конце 2022 года. Это срок, который обозначил минпромторг и подтвердил авиазавод.

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов тогда отмечал, что этот региональный самолет многофункциональный: "Он используется для перевозки пассажиров, грузов, санитарной авиации. Он будет востребован в дальневосточных регионах, где низкая плотность населения и большие расстояния. Требования к аэродромной инфраструктуре у него низкие: не нужно строить большие аэропорты и взлетно-посадочные полосы".