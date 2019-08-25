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25.08.2019 21:32
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Пацифисты неверно толкуют слова из Библии

Текст: Владимир Емельяненко

На освящении храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново (Москва), патриарх Кирилл заявил о том, что  пацифисты неверно толкуют фразу о том, что если тебя ударили в одну щеку, подставь другую.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Как полагает глава РПЦ, пацифисты, чье движение абсолютно исключает любой вид вооруженного конфликта, даже в случае нападения на тех, кто не желает вооруженного конфликта, как правило свою непротивленческую позицию мотивируют… Библией и отсылают к словам Господа: "Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф. 5:39). Предстоятель РПЦ убежден, что если ограничиваться только этими словами и принимать их как руководство к действию, то "могут появляться неверные выводы из толкования".

По мнению патриарха Кирилла, верное и полное толкование этого постулата дает фраза из первого послания апостола Павла к коринфянам. "Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло. Но и подчиняться злу никогда не нужно". И вот это продолжение фразы пацифисты, как считает патриарх, "менее всего готовы воспринимать и цитировать".

- Как, как учит нас апостол Павел: "Если злословят нас - благословляем, если гонят нас - мы терпим", - процитировал апостола Павла патриарх Кирилл, - но мы никогда со злом не соглашаемся".

"Это и есть достойное сопротивление злу", - убежден патриарх Кирилл.

Общество Религия Патриарх Кирилл
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