Патрушев проведет в Малайзии и Сингапуре консультации по безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит 27-30 августа Малайзию и Сингапур, где проведет российско-малайзийские и российско-сингапурские консультации по безопасности.

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, во время консультаций в Малайзии планируется обсудить совместное двустороннее сотрудничество в области юстиции, правопорядка на антитеррористическом треке, а также военное и военно-технического сотрудничества.

В Сингапуре одной из тем консультаций должна стать информационная безопасность, в том числе противодействие киберпреступности и кибертерроризму. Кроме того, планируется обсуждение актуальных вопросов международной и региональной безопасности.

В российскую делегацию, которую возглавит Патрушев войдут высокопоставленные представители Минобороны, МИДа, ФСБ, Генпрокуратура, МВД, ФСВТС, Росавиации и других российских министерств и ведомств.