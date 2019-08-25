Первый президент Украины рассказал о бессмысленности старого гимна

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему старый гимн Украины "Еще не умерла Украина" был бессмысленным, сообщает украинский телеканал "112 Украина".

По словам Кравчука, до 2003 года в гимне были слова "Еще не умерла Украина", тогда как правильно "Еще не умерли Украины и слава, и воля" - такая редакция гимна появилась в 2003 году.

Как отметил первый президент, в первой редакции "была бессмысленность": "Еще не умерла Украина", а дальше - "И слава, и воля".

Кравчук сказал, что сразу видел неправильность в первом варианте гимна, но "время было не то, чтобы думать о буквах". Первый вариант гимна приняли в 1991 году.