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25.08.2019 11:23
Рубрика: В мире

Первый президент Украины рассказал о бессмысленности старого гимна

Текст: Константин Волков

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему старый гимн Украины "Еще не умерла Украина" был бессмысленным, сообщает украинский телеканал "112 Украина".

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По словам Кравчука, до 2003 года в гимне были слова "Еще не умерла Украина", тогда как правильно "Еще не умерли Украины и слава, и воля" - такая редакция гимна появилась в 2003 году.

Как отметил первый президент, в первой редакции "была бессмысленность": "Еще не умерла Украина", а дальше - "И слава, и воля".

Кравчук сказал, что сразу видел неправильность в первом варианте гимна, но "время было не то, чтобы думать о буквах". Первый вариант гимна приняли в 1991 году.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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