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25.08.2019 21:06
Рубрика: Власть

Песков оценил возможность взаимодействия России с G7

Текст: Кира Латухина

Эффективная координация по глобальным вопросам может быть только с участием таких государств, как Китай и Индия, считают в Кремле.

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"Что касается взаимодействия с "семеркой", то любое взаимодействие должно иметь конечную цель", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к более тесной координации с G7, но не в формате "восьмерки".

"Если для того, чтобы координироваться по глобальным процессам, будь то политика, геополитика или экономика, то, конечно, гораздо более эффективно это делать все-таки с участием крупнейших стран мира, потому что говорить о макрополитике, о макроэкономике без Китая, без Индии вряд ли логично", - убежден представитель Кремля.

"Если мы возьмем "семерку", то с подавляющим большинством участников этой группы у России отношения восстанавливаются и сейчас находятся на достаточно позитивном треке, будь то Франция, будь то Италия", - оценил Песков. Также у России тесные отношения с Германией и Японией.

"С некоторыми странами пока восстанавливать не удается, но мы надеемся, что здравый смысл рано или поздно возобладает", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что в Кремле не раз заявляли, что формат "двадцатки" гораздо более выигрышный, и что это не Россия вышла из "восьмерки", а ее участники отказались приезжать в нашу страну на саммит.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Саммиты G7
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