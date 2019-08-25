Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского

В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.

42-летний Хомский погиб сегодня около шести утра в Юрьевском переулке российской столицы - управляя каршеринговым автомобилем, врезавшись в припаркованный на обочине КамАЗ.

На публикуемых телеканалами кадрах видно, что автомобиль режиссера сильно пострадал - от удара машину буквально расплющило.

Игорь Хомский разбился в аварии, находясь за рулем легковушки. Его автомобиль врезался в КАМАЗ.https://t.co/N0AVSJGl3u — Пятый канал Новости (@5tv) 25 августа 2019 г.

Хомский, у которого, похоже, не было шансов, умер на месте ДТП - до приезда врачей скорой.

Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. Актер, режиссер, сценарист. В 2004 году поступил во ВГИК. Его дипломная работа, короткометражка 2008 года "Очная ставка" , была номинирована на студенческий "Оскар" и вошла в топ-20 лучших фильмов, выпущенных студентами ВГИКа.

Дебютная полнометражка режиссера - мелодрама 2009 года "Неоконченный урок" с Павлом Деревянко, Анной Старшенбаум и Михаилом Полицеймако. Где Хомский появляется в эпизодической роли.

Известность режиссеру принес сериал "Закон каменных джунглей", премьера которого состоялась в марте 2015 года.