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Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского

Новости
    25.08.2019, 16:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.

42-летний Хомский погиб сегодня около шести утра в Юрьевском переулке российской столицы - управляя каршеринговым автомобилем, врезавшись в припаркованный на обочине КамАЗ.

На публикуемых телеканалами кадрах видно, что автомобиль режиссера сильно пострадал - от удара машину буквально расплющило.

Хомский, у которого, похоже, не было шансов, умер на месте ДТП - до приезда врачей скорой.

Все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. Актер, режиссер, сценарист. В 2004 году поступил во ВГИК. Его дипломная работа, короткометражка 2008 года "Очная ставка" , была номинирована на студенческий "Оскар" и вошла в топ-20 лучших фильмов, выпущенных студентами ВГИКа.

Дебютная полнометражка режиссера - мелодрама 2009 года "Неоконченный урок" с Павлом Деревянко, Анной Старшенбаум и Михаилом Полицеймако. Где Хомский появляется в эпизодической роли.

Известность режиссеру принес сериал "Закон каменных джунглей", премьера которого состоялась в марте 2015 года.

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