Президентские выборы стартовали в Абхазии

В Абхазии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. На пост главы республики претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Рауль Хаджимба.
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Ему составят конкуренцию председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба. Параллельно с главой Абхазии избирается и вице-президент страны.
По предварительным данным ЦИК республики, в голосовании смогут принять участие около 117 тысяч избирателей. Всего в республике откроются 152 избирательных участка. Выборы считаются состоявшимися при явке не менее 50 процентов. Как сообщает ТАСС, в республику прибыли более 100 международных наблюдателей.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что выборы главы Абхазии пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать стабилизации в республике.