Президентские выборы стартовали в Абхазии

Ему составят конкуренцию председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и советник министра обороны Олег Аршба. Параллельно с главой Абхазии избирается и вице-президент страны.

По предварительным данным ЦИК республики, в голосовании смогут принять участие около 117 тысяч избирателей. Всего в республике откроются 152 избирательных участка. Выборы считаются состоявшимися при явке не менее 50 процентов. Как сообщает ТАСС, в республику прибыли более 100 международных наблюдателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что выборы главы Абхазии пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать стабилизации в республике.