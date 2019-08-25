ПВО Сирии отразило вражескую атаку в небе над Дамаском

В небе над Дамаском силы ПВО Сирии отразили вражескую атаку, передает РИА Новости сообщение государственного телеканала Ikhbariya. Данных о последствиях обстрела пока нет.

"ПВО Сирии отражает атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - подтвердили на телеканале.

До сих пор неизвестно, с чьей стороны ведется обстрел. Ранее несколько ударов по территории Сирии наносил Израиль: 1 июля обстрелам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии, а 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс.